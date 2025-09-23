HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

Thanh Thảo

(NLĐO) - Nam là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông tại xã Phước Thành, TP HCM vào ngày 20-9, hậu quả làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu V. tử vong

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thanh Nam với tội danh "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nam là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông tại xã Phước Thành, TP HCM vào ngày 20-9-2025, hậu quả làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Thu V. ở xã An Long, TP HCM tử vong. Các quyết định đã được Viện KSND TP HCM phê chuẩn.

Bắt tạm giam tài xế say rượu lái xe gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, tối 20-9, Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, xã Phước Thành, TP HCM) điều khiển ô tô biển số 61K-127... theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH 507.

Khi đến ngã 3 thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1989, xã An Long, TP HCM) điều khiển chở theo 2 con nhỏ. Hậu quả cả 3 mẹ con bị tử vong.

Nhận định nguyên nhân ban đầu do tài xế ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính.

Kết quả kiểm tra cồn trong máu của Nguyễn Đức Thanh Nam là 50mg/100ml.

Tin liên quan

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

(NLĐO) - Tài xế đã điều khiển xe không nhường đường, test nhanh sau tai nạn người này vi phạm nồng độ cồn

TP HCM: Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong

(NLĐO) - Lãnh đạo TP HCM đã đến nhà động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong.

3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về

(NLĐO) - 3 mẹ con trên đường đi thăm bà ngoại về thì không may gặp tai nạn thương tâm

lái xe gây tai nạn cơ quan Cảnh sát điều tra tham gia giao thông giao thông đường bộ người điều khiển Xe ô tô tai nạn giao thông khởi tố bị can
