Quốc tế

Đặc phái viên Mỹ tiết lộ 2 sự "nhượng bộ đáng kể" của Nga về vấn đề Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Đặc phái viên Mỹ tuyên bố rằng Moscow đã có sự thay đổi "đáng kể" trong các yêu cầu liên quan đến đàm phán hòa bình với Ukraine.

Theo đài RT, ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết trong số "thay đổi" của phía Nga bao gồm "một số nhượng bộ nhất định như một phần của thỏa thuận trao đổi đất đai".

Ông Witkoff cho biết phái đoàn Nga đã "đưa ra một số nhượng bộ tại bàn đàm phán liên quan đến cả 5 khu vực đó" trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska hôm 16-8.

Bình luận trên được đưa ra hôm 17-8 trong chương trình "State of the Union" của đài CNN.

Đặc phái viên Mỹ tiết lộ 2 sự nhượng bộ "đáng kể" của Nga về vấn đề Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska hôm 16-8. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng có mặt trong phái đoàn Mỹ - Ảnh: AP

Theo RT, 5 khu vực này dường như ám chỉ Crimea, Donetsk, Lugansk, cũng như các khu vực Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ nói thêm rằng Điện Kremlin dường như đã sẵn sàng tiến hành "trao đổi đất đai" với Kiev, với tiền tuyến hiện tại đóng vai trò là điểm khởi đầu ở ít nhất một số khu vực.

Ông cũng nhận định các yêu cầu của Moscow đã có sự chuyển dịch "đáng kể" sang "ôn hòa".

Truyền thông Mỹ từng trích dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên rằng tổng thống Mỹ đã tán thành một kế hoạch hòa bình, trong đó dự kiến Ukraine sẽ nhượng toàn bộ Donetsk và Lugansk cho Nga, còn Moscow đồng ý dừng các hoạt động giao tranh dọc theo tiền tuyến hiện tại ở Zaporizhzhia và Kherson.

Còn theo hãng tin AP, bài phát biểu nói trên của ông Witkoff cũng tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí về việc Mỹ và các đồng minh châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine một bảo đảm an ninh tương tự như nhiệm vụ phòng thủ tập thể của NATO.

Vấn đề này cũng sẽ được coi như một phần của thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy người Nga đồng ý với điều đó" - ông Witkoff nói và gọi đó là"sự thay đổi cục diện".

Đặc phái viên Mỹ giải thích rằng sự nhượng bộ này sẽ cho phép Mỹ cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine theo như Điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

Điều 5 này quy định một cuộc tấn công vũ trang vào một quốc gia thành viên của NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia thành viên, vì vậy sẽ được can thiệp bởi cả khối.

Ông Witkoff đưa ra rất ít chi tiết về cách thức hoạt động của thỏa thuận này.

AP bình luận rằng những sự nhượng bộ nói trên dường như là một sự thay đổi lớn đối với ông Putin và có thể là một giải pháp tạm thời cho sự phản đối sâu sắc của ông đối với khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 17-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga đã đưa ra "nhiều yêu cầu" về việc giải quyết xung đột và Kiev cần được thông báo về những yêu cầu này.

Ông Zelensky nhắc lại rằng một lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước khi thảo luận chi tiết về một giải pháp khả thi. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố các cuộc đàm phán với Nga phải tính đến đường giới tuyến hiện tại.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình. Theo ông, hiến pháp Ukraine "loại trừ việc nhượng bộ lãnh thổ hoặc mua bán đất đai".

Điểm nóng xung đột ngày 18-8: Hàng loạt lãnh đạo châu Âu đến Mỹ cùng tổng thống Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 18-8: Hàng loạt lãnh đạo châu Âu đến Mỹ cùng tổng thống Ukraine

(NLĐO) - Lãnh đạo nhiều nước châu Âu sẽ đến Mỹ cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky để dự họp với chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump về cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine bác đề xuất của Nga liên quan đến Donetsk

(NLĐO) - Sau cuộc gặp Tổng thống Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng cho Ukraine và xem đây là lối đi khả dĩ nhất.

Rộ tin tổng thống Mỹ ủng hộ "yêu cầu đặc biệt" của tổng thống Nga về Ukraine

(NLĐO) – Kiev tuyên bố “đẩy lùi lực lượng Nga” tại Sumy, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ủng hộ phương án “đổi đất lấy hoà bình” ở Ukraine.

