Rộ tin tổng thống Mỹ ủng hộ "yêu cầu đặc biệt" của tổng thống Nga về Ukraine

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Rộ tin tổng thống Mỹ ủng hộ "yêu cầu đặc biệt" của tổng thống Nga về Ukraine

Hải Hưng

(NLĐO) – Kiev tuyên bố “đẩy lùi lực lượng Nga” tại Sumy, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ủng hộ phương án “đổi đất lấy hoà bình” ở Ukraine.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi quân Nga khoảng 1,9 km tại một khu vực ở mặt trận Sumy thuộc miền Bắc Ukraine.

"Binh sĩ Ukraine tiếp tục chiến đấu và tái kiểm soát các khu định cư của chúng ta" – Independent dẫn tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 16-8 và thêm rằng giao tranh đang diễn ra dữ dội gần các ngôi làng Oleksiivka và Yunakivka, cách biên giới Nga lần lượt từ 5-7 km.

Rộ tin tổng thống Mỹ ủng hộ "yêu cầu đặc biệt" của tổng thống Nga về Ukraine- Ảnh 1.

Nga yêu cầu Ukraine phải rời khỏi Donbas để đổi lấy hoà bình. Ảnh: Anadolu

Tuyên bố trên đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi Donbas, bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine, như một điều kiện để chấm dứt xung đột.

Ông chủ Điện Kremlin nói với Tổng thống Donald Trump rằng Nga sẵn sàng đóng băng các chiến tuyến còn lại nếu Ukraine chấp nhận yêu cầu "nhượng lãnh thổ" và giải quyết "nguyên nhân gốc rễ của xung đột".

Theo các nguồn tin, yêu cầu được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với nhà lãnh đạo Mỹ tại Alaska hôm 15-8.

Telegraph dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump dường như đã đồng ý về đề xuất của người đồng cấp Nga.

Chủ nhân Nhà Trắng dự định sẽ nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng việc nhượng đất là "cái giá cho hòa bình" và là con đường nhanh nhất để chấm dứt xung đột. 

"Tổng thống Donald Trump ngả về phía ủng hộ yêu cầu của Nga buộc Ukraine rời khỏi Donbas" – nguồn tin nhấn mạnh.

Đổi lại, Tổng thống Donald Trump đề xuất Mỹ cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine theo cơ chế giống Điều 5 của NATO, nhưng không cam kết đưa Ukraine gia nhập NATO. 

Điều 5 của NATO quy định về phòng thủ tập thể khi một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng được xem là tấn công toàn khối, buộc các nước còn lại phải cùng hành động đáp trả.

Dù vậy, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng lãnh thổ, trong khi các lãnh đạo châu Âu lo ngại đề xuất này sẽ gây căng thẳng giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Kiev.

Tổng thống Ukraine dự kiến tới Washington DC vào ngày 18-8 để gặp Tổng thống Donald Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ca ngợi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga diễn ra "rất thành công".

Rộ tin tổng thống Mỹ ủng hộ "yêu cầu đặc biệt" của tổng thống Nga về Ukraine- Ảnh 3.

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga vừa gặp nhau tại Alaska. Ảnh: AP

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 17-8: Hé lộ đề xuất bảo đảm an ninh Mỹ dành cho Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 17-8: Hé lộ đề xuất bảo đảm an ninh Mỹ dành cho Ukraine

(NLĐO) - Mỹ đã đưa ra đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình tương tự Điều 5 của NATO nhưng không nằm trong hiệp ước phòng thủ tập thể của khối này.

"Điều kỳ lạ" sau thượng đỉnh Mỹ - Nga, Tổng thống Donald Trump phát biểu "ngắn khác thường"

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu vỏn vẹn 3 phút 25 giây tại cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Tổng thống Ukraine đến Mỹ vào tuần tới, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa có cuộc điện đàm "dài và thiết thực" với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga Mỹ Ukraine Donbas
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo