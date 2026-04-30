Lễ 30-4, Đà Nẵng cấm đường cầu Rồng, siết dừng đỗ hàng loạt tuyến ven sông Hàn

Công an TP Đà Nẵng vừa thông báo phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề trong dịp lễ 30-4.

Theo đó, trong thời gian từ 27-4 đến hết 2-5, nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng sẽ bị hạn chế dừng đỗ, thậm chí cấm lưu thông theo khung giờ cụ thể.

Chương trình "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an tổ chức là một trong những hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn tại Đà Nẵng dịp lễ 30-4

Đáng chú ý, tuyến Bạch Đằng (đoạn từ cầu Rồng đến Thái Phiên) bị cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ xuyên suốt thời gian trên, trừ xe có phù hiệu phục vụ chương trình.

Ngoài ra, từ 16 giờ đến 24 giờ các ngày 29-4, 1-5 và 2-5, các tuyến như Lý Nam Đế, đường dẫn phía Bắc cầu Rồng (bờ Đông), Mai Hắc Đế (đoạn Triệu Việt Vương đến đường dẫn cầu Rồng), Trần Hưng Đạo (đoạn Triệu Việt Vương – Hà Thị Thân) cũng bị cấm dừng, đỗ.

Về tổ chức giao thông, từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày 27 đến 30-4, cầu Rồng bị cấm lưu thông một chiều theo hướng từ bờ Đông sang bờ Tây; chiều ngược lại vẫn hoạt động bình thường. Riêng các ngày 1 và 2-5, cầu Rồng sẽ bị cấm hoàn toàn phương tiện trong khung giờ này, ngoại trừ xe phục vụ chương trình.

Cụ thể phương án tổ chức, điều tiết giao thông phục vụ Gala "Tổ quốc bình yên"

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng bố trí các bãi đỗ xe tạm tại khu vực đất trống quanh các tuyến Bạch Đằng, Bình Minh 7, 8, 9, 10 và Trần Văn Trứ để phục vụ người dân. Khu vực trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm được dành làm bãi đỗ xe cho đại biểu, khách mời tham dự diễu hành.

Trên sông Hàn, các phương tiện thủy cũng bị cấm di chuyển trong phạm vi 200 m tính từ cầu Rồng về hai phía thượng, hạ lưu vào các khung giờ 18 giờ đến 22 giờ các ngày 29, 30-4 và 2-5.

Công an TP Đà Nẵng cho biết sẽ căn cứ tình hình thực tế để điều tiết, phân luồng phù hợp, đồng thời đề nghị người dân, du khách chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển trong thời gian diễn ra sự kiện.