Thời sự

Đặc sản trà sen quê Bác, uống một lần nhớ mãi

Bài: Đức Ngọc

(NLĐO) - Trà sen quê Bác nổi tiếng bởi hương thơm dịu nhẹ, thanh tao. Những ngày Tết, được cùng bạn bè, người thân thưởng một ly trà sen, bạn sẽ nhớ mãi.

Giữa vùng quê yên bình Kim Liên, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi gắn liền với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một thức quà mộc mạc nhưng tinh tế đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương đó là trà sen quê Bác. Không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp, trà sen còn mang trong mình hồn cốt của văn hóa xứ Nghệ, kết tinh từ sự cần mẫn, khéo léo và tình yêu quê hương của bao thế hệ.

Đặc sản trà sen quê Bác, uống một lần nhớ mãi - Ảnh 1.

Trà sen quê Bác đặc biệt thơm ngon. Ảnh: Sen Quê

Trà sen quê Bác nổi tiếng bởi hương thơm dịu nhẹ, thanh tao, vị ngọt hậu sâu lắng. Để có được một ấm trà đúng chuẩn, người làm trà phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Sen được chọn thường là sen bách diệp trồng tại các đầm sen quanh làng Sen, cho hương thơm đặc trưng, cánh dày, nhị vàng tươi. Trà dùng để ướp là trà xanh loại ngon, sau khi sao khô vẫn giữ được độ tươi và vị chát nhẹ.

Điểm đặc biệt làm nên giá trị của trà sen quê Bác chính là phương pháp ướp truyền thống. Người làm trà phải tách từng hạt gạo sen (nhị sen) vào lúc sáng sớm, khi hoa sen vừa hé nở, còn đọng sương. Sau đó, trà được ướp nhiều lượt với gạo sen, mỗi lượt lại sấy nhẹ để trà thấm đều hương. Quá trình này kéo dài nhiều ngày, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm lâu năm.

Trà sen quê Bác là đặc sản nổi tiếng, đặc biệt là Trà Sen Kim Liên (Nam Đàn), nổi bật với hương thơm thanh khiết tự nhiên, vị dịu nhẹ, giúp thư giãn, dễ ngủ và thanh nhiệt cơ thể. Sản phẩm thường được làm từ lá sen, hoa sen, tâm sen, hoa nhài, hoa hòe, là thức quà biếu ý nghĩa, đậm đà tình quê hương. Trà sen quê Bác sản xuất chủ yếu tại làng Sen - Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An, đặc biệt là các dòng trà của hợp tác xã Sen Quê Bác.

Đặc sản trà sen quê Bác, uống một lần nhớ mãi - Ảnh 2.

Sản phẩm trà sen quê Bác hiện được rất nhiều dân yêu thích, sử dụng. Ảnh: Sen Quê

Các thương hiệu phổ biến bao gồm Trà Sen Kim Liên (Diệu Minh), Sen Xứ Nghệ, và trà sen vàng. Ngày nay, trà sen không chỉ là thức uống quen thuộc trong mỗi gia đình mà còn trở thành món quà ý nghĩa cho du khách khi về thăm quê Bác. Mỗi gói trà sen được gói ghém cẩn thận, mang theo hương thơm đồng nội, như gửi gắm tình cảm chân thành của người dân xứ Nghệ đến bạn bè muôn phương.

Giữa nhịp sống hiện đại, trà sen quê Bác vẫn giữ nguyên nét tinh tế và thuần khiết. Một chén trà sen thơm ngát không chỉ giúp thư thái lòng người mà còn nhắc nhớ về một vùng đất giàu truyền thống, nghĩa tình, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa bền vững của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong những ngày Tết sum họp, mọi người ngồi quây quần bên nhau, uống một ly trà sen quê Bác thơm ngon, bạn sẽ nhớ mãi.

