Đặc sản vùng miền vào mùa Tết

Ngày 19-12, tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TP HCM đã chính thức khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền và Kết nối cung cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành năm 2025 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình do Sở Công Thương TP HCM tổ chức với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND TP HCM, kéo dài đến ngày 21-12 với sự góp mặt của 3.000 sản phẩm, trong đó có 2.000 sản phẩm có chứng nhận OCOP.

Đa mục tiêu

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 260 sửa đổi Nghị quyết 98 về các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho thành phố bứt phá và thúc đẩy kinh tế vùng phát triển.

Đây là sự kiện kết nối hợp tác cấp vùng đầu tiên có quy mô mở rộng vượt trội, thu hút đến 24/30 cụm tỉnh, thành (tương đương 46/63 tỉnh, thành trước đây) với sự tham gia của gần 400 doanh nghiệp (DN) và khoảng 3.000 chủng loại hàng hóa đa dạng, từ đặc sản vùng miền đến các sản phẩm "Tích xanh trách nhiệm".

Ông Hoàng Nguyên Dinh kỳ vọng sự kiện không chỉ mang đến cho người dân thành phố cơ hội mua sắm hàng hóa uy tín với giá cả hợp lý mà còn hướng tới những mục tiêu xa hơn. Đó là kết nối đa nền tảng, không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn đẩy mạnh tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng trực tuyến và hướng đến xuất khẩu.

"Tôi tin rằng sự kiện này sẽ chính thức định vị là một thương hiệu xúc tiến thương mại cấp vùng, tận dụng tối đa lợi thế của các địa phương để tạo ra động lực tăng trưởng mới cho cả khu vực" - ông Hoàng Nguyên Dinh bày tỏ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau giờ khai mạc, các gian hàng bắt đầu đón khách đến tham quan, mua sắm, chủ yếu là nhóm khách sỉ. Ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing hệ thống MM Mega Market, cho hay rút kinh nghiệm từ các chương trình kết nối cung - cầu trước đây, hiện nay các nhà cung cấp đã nắm được yêu cầu sơ bộ của siêu thị nên kết nối nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì thế, khi chào hàng thành công tại sự kiện, tỉ lệ nhà cung cấp kịp đưa hàng lên kệ cho mùa Tết năm nay có thể lên tới 80%-90%, thay vì mức 30%-40% như trước đây.

Đặc sản vùng miền tại Tuần lễ sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền và Kết nối cung cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành năm 2025

Cũng theo ông Khôi, MM Mega Market đang tích cực tìm kiếm các mặt hàng đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP để mở rộng danh mục hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, do các nhà cung cấp bị giới hạn về năng lực sản xuất nên khi kết nối được nhiều đơn vị phân phối dẫn đến thiếu hụt ở các điểm bán do sản lượng bị chia nhỏ.

Bên cạnh đó, một số đặc sản hiện chỉ bán chạy ở vài khu vực nhất định, như thịt gác bếp rất được ưa chuộng ở miền Bắc nhưng người tiêu dùng miền Nam vẫn còn bỡ ngỡ. "Việc đưa hàng vào siêu thị không chỉ đơn giản là "chào hàng thành công" mà là một quá trình quản lý năng lực sản xuất và điều chỉnh chiến lược giá cả, marketing sao cho bền vững" - ông Khôi đúc kết.

Cơ hội cho các nhà sản xuất nhỏ

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại hệ thống Farmers Market (TP HCM), khoe vừa tìm được khách hàng vừa tìm được nhà cung cấp tại sự kiện. Ông Lộc nhận xét hội nghị là nơi hội tụ giao thương, giúp DN tiết kiệm thời gian trong việc phát triển mạng lưới nhà cung cấp. Đồng thời, tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất nhỏ đối với nhóm hàng đặc sản vùng miền.

"Họ thường sản xuất theo lối truyền thống và chúng tôi gặp khó khăn trong tìm kiếm họ còn họ chưa biết cách chào hàng vào các hệ thống siêu thị dù sản phẩm có chất lượng rất tốt" - ông Lộc nhận xét.

Cũng theo ông Lộc, qua kết nối cung cầu, DN của ông đã tìm được nhiều nhà cung cấp thường xuyên như: xoài cuộn, tôm khô Cà Mau và nhiều loại mắm đến từ nhiều vùng miền.

Ông Cao Văn Thái, Giám đốc Công ty Thủy sản Thái Thủy (An Giang), mang đến sự kiện sản phẩm mới là tôm sấy cán cay, tương tự mực cán để phục vụ Tết. Ông cho biết trên thị trường hiện nay hầu như chưa có ai làm theo cách này. Đặc biệt, tôm được nuôi theo mô hình một vụ tôm, một vụ lúa, tạo hương vị đặc trưng.

Ngoài ra, công ty còn có đặc sản cá lìm kìm sấy giòn và cá lìm kìm dẻo. "Chúng tôi đang tập trung sản xuất hàng Tết nhưng ở sản lượng vừa phải, do vốn đầu tư cho các mặt hàng này khá nặng, giá nguyên liệu tăng. Như tôm loại 30-35 con/kg từ 120.000 đồng/kg lên 170.000 - 180.000 đồng/kg. Tôi kỳ vọng sẽ kết nối được thêm khách hàng mới cho vụ Tết" - ông Thái nói.

Trong khi đó, tại khu vực livestream có tới 10 bàn với sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như: Thiện Nhân, Trương Hồ Phương Nga...Chủ kênh Thiện Nhân nhận xét các sản phẩm OCOP có chất lượng tốt, bán mạnh ở kênh truyền thống nhưng vẫn chưa quen bán trên online hay livestream.

Sau phiên livestream với các nhà sáng tạo nội dung, các chủ thể OCOP có thể được nhiều người dùng biết đến hơn cũng như thành thục bán hàng online, chuẩn bị thúc đẩy mùa Tết.

Sản phẩm "Tich xanh trách nhiệm" phủ sóng Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Hội nghị Kết nối Chuỗi cung ứng bền vững hàng Việt Nam - Sơ kết 1 năm Triển khai Chương trình kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP HCM (Tich xanh trách nhiệm). Theo Sở Công Thương, chương trình này đóng vai trò then chốt trong việc định hướng sản xuất và tiêu dùng thực phẩm an toàn, bền vững thông qua tín hiệu thị trường. Chương trình có sự đồng thuận của hệ thống phân phối gồm 12 nhà bán lẻ tiên phong tham gia và dẫn dắt các nhà cung cấp trong hệ thống, bao gồm các tên tuổi lớn như: Saigon Co.op, Satra, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh, WinCommerce, King Food Market, Lotte Mart, GS25… Tính đến đầu tháng 12, đã có 408 nhà cung cấp, 4.469 sản phẩm được xác nhận Tick xanh trách nhiệm. Doanh số sản phẩm có "tich xanh" ghi nhận mức tăng hơn 20% so với thời điểm bắt đầu triển khai (tháng 3-2024), cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đang gia tăng đối với các sản phẩm được kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Chương trình đang mở rộng sang kênh thương mại điện tử với 3 trụ cột: sàn giao dịch, nhà bán hàng và nhà tiếp thị liên kết (KOL/KOC) trong chương trình "Tick xanh trách nhiệm Thương mại điện tử".



