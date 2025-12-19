Đặc sản vùng miền hội tụ, sẵn sàng cho mùa Tết

Ngày 19-12, tại Khu vực Bãi Sau (chợ đêm cũ), phường Vũng Tàu, Lễ Khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền và Kết nối cung cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành năm 2025 đã diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Chương trình do Sở Công Thương TP HCM tổ chức với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND TP HCM, kéo dài đến ngày 21-12.

Lễ Khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền và Kết nối cung cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành năm 2025

Chương trình thu hút 24/34 tỉnh, thành tham gia, hội tụ sản phẩm đặc trưng các vùng miền khắp cả nước.

400 đơn vị tham gia Tuần lễ sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền và Kết nối cung cầu giữa TP HCM và các tỉnh, thành năm 2025, gồm: doanh nghiệp, HTX, hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử với 3.000 chủng loại hàng hóa trưng bày, triển lãm, trong đó có 2.000 sản phẩm được chứng nhận OCOP.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, tham quan các gian hàng tham gia triển lãm

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cùng các lãnh đạo tham quan các gian hàng sau giờ khai mạc

Lần đầu tiên, chương trình này tổ chức tại phường Vũng Tàu

Riêng TP HCM có 80 đơn vị tham gia, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, nông sản đặc trưng, sản phẩm chế biến và xuất khẩu; sản phẩm thương hiệu vàng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, xuất khẩu; sản phẩm Tick Xanh Trách nhiệm, sản phẩm bình ổn thị trường; sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.

Các loại mắm từ nhiều vùng miền

Mẫu thử mứt Tết

Hạt điều cỡ lớn được doanh nghiệp chuyên xuất khẩu mang bán mùa Tết

Nhà cung cấp chào hàng với bộ phận thu mua Saigon Co.op

Bách Hóa Xanh tiếp nhà cung cấp đến chào hàng

Nguyên liệu tăng giá nên nhiều mặt hàng khô cũng tăng giá

Đặc sản Cà Mau

Nhiều sản phẩm phục vụ mùa Tết sẵn sàng

Chương trình còn kết nối xây dựng kênh bán hàng trực tuyến với 10 bàn livestream hoạt động liên tục. Các nhà sáng tạo nội dung giới thiệu sản phẩm kết hợp tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến; tư vấn, kết nối, hỗ trợ các phương thức tiếp cận thương mại điện tử, vận hành gian hàng trực tuyến, kết nối và bán hàng với các sàn thương mại điện tử cho các đơn vị tham gia triển lãm.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga livestream tại sự kiện

Lãnh đạo Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Đầu tư TPHCM trao thư cảm ơn cho các đơn vị tham gia livestream

Bánh ít lá gai giới thiệu qua kênh của Thiện Nhân

Với nhiều chương trình hấp dẫn, chương trình kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân tham gia vui chơi, mua sắm vào 2 ngày cuối tuần.