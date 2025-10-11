HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Đặc sản Huế vào hệ thống siêu thị có hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày

Ngọc Ánh

(NLĐO) - Những đặc sản Huế như: mè xửng giòn, tôm chua, tương ớt, sa tế hàu… cùng hàng chục sản phẩm đặc trưng khác có mặt ở kênh bán lẻ hiện đại

Ngày 10-10, Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) phối hợp với Liên minh HTX TP Huế, Hội Doanh nhân trẻ Huế chính thức ký kết biên bản hợp tác về kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của Huế tại hệ thống siêu thị và các kênh phân phối hiện đại trên toàn quốc. 

Tại lễ ký kết, hơn 15 doanh nghiệp Huế với hơn 80 mặt hàng đặc trưng chính thức được đưa vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op như: mè xửng giòn, tôm chua, tương ớt, sa tế hàu, dầu tỏi phi, dầu hành phi, nước mắm, bún bò Huế,...

Đặc sản xứ Huế được vào hệ thống siêu thị có hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày - Ảnh 1.

Lễ ký kết 3 bên hôm nay

Đặc sản Huế chính thức có mặt tại hệ thống siêu thị hàng đầu việt nam - Ảnh 2.

Một số sản phẩm được trưng bày tại sự kiện

Đây là bước đi cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa 3 bên, tạo điều kiện để hàng hóa Huế tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thương mại TP Huế, nhấn mạnh: "Huế có hơn 320 HTX với 100.000 thành viên, sở hữu nhiều sản phẩm đặc thù khó nơi nào sánh kịp, từ nông sản, thủy sản đến sản phẩm chế biến truyền thống. Việc kết nối với Saigon Co.op sẽ mở ra kênh tiêu thụ bền vững, giúp hàng Việt không chỉ trụ vững trên sân nhà mà còn đủ sức cạnh tranh trong hội nhập".

Đặc sản Huế chính thức có mặt tại hệ thống siêu thị hàng đầu việt nam - Ảnh 3.

Các sản phẩm OCOP đặc trưng của Huế sẽ được ưu tiên trưng bày và giới thiệu nổi bật tại Co.opmart Huế

Với hơn 36 năm phát triển và gần 800 điểm bán trên cả nước, Saigon Co.op là một trong những hệ thống bán lẻ hiện đại hàng đầu, phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi hôm nay cụ thể hóa hợp tác với 15 doanh nghiệp Huế, hơn 80 mặt hàng đặc trưng. Đây không chỉ là sự kiện ký kết, mà còn là cam kết hành động lâu dài. Saigon Co.op sẽ đồng hành cùng Huế để sản phẩm địa phương lan tỏa rộng rãi, trở thành thương hiệu quen thuộc trên kệ hàng cả nước".

Nhiều đặc sản từ các vùng, miền hội tụ tại TP HCM

Nhiều đặc sản từ các vùng, miền hội tụ tại TP HCM

(NLĐO) – Các đặc sản như tôm càng lột, đá me, sương sâm, trứng gà so,… được trưng bày tại hội chợ đang diễn ra tại Cung văn hóa lao động TP HCM

OCOP lên kệ siêu thị, không còn là đặc sản quê

Những sản phẩm vốn chỉ thấy ở chợ quê hay hội chợ vùng miền, nay đã được gắn nhãn OCOP

Người dân TP HCM hào hứng với quả chòi mòi tươi, bánh hạt kơ nia

(NLĐO) – Quả chòi mòi tươi, măng khô, mật ong, bánh hạt kơ nia, linh chi đen,… và hàng thủ công mỹ nghệ của đồng bào Tây Nguyên được khách hàng yêu thích

