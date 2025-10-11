Đặc sản Huế vào hệ thống siêu thị có hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày

Ngày 10-10, Liên hiệp Hợp tác xã (HTX) Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) phối hợp với Liên minh HTX TP Huế, Hội Doanh nhân trẻ Huế chính thức ký kết biên bản hợp tác về kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của Huế tại hệ thống siêu thị và các kênh phân phối hiện đại trên toàn quốc.

Tại lễ ký kết, hơn 15 doanh nghiệp Huế với hơn 80 mặt hàng đặc trưng chính thức được đưa vào hệ thống phân phối của Saigon Co.op như: mè xửng giòn, tôm chua, tương ớt, sa tế hàu, dầu tỏi phi, dầu hành phi, nước mắm, bún bò Huế,...

Lễ ký kết 3 bên hôm nay

Một số sản phẩm được trưng bày tại sự kiện

Đây là bước đi cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác giữa 3 bên, tạo điều kiện để hàng hóa Huế tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Thương mại TP Huế, nhấn mạnh: "Huế có hơn 320 HTX với 100.000 thành viên, sở hữu nhiều sản phẩm đặc thù khó nơi nào sánh kịp, từ nông sản, thủy sản đến sản phẩm chế biến truyền thống. Việc kết nối với Saigon Co.op sẽ mở ra kênh tiêu thụ bền vững, giúp hàng Việt không chỉ trụ vững trên sân nhà mà còn đủ sức cạnh tranh trong hội nhập".

Các sản phẩm OCOP đặc trưng của Huế sẽ được ưu tiên trưng bày và giới thiệu nổi bật tại Co.opmart Huế

Với hơn 36 năm phát triển và gần 800 điểm bán trên cả nước, Saigon Co.op là một trong những hệ thống bán lẻ hiện đại hàng đầu, phục vụ hơn 1 triệu lượt khách mỗi ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết: "Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi hôm nay cụ thể hóa hợp tác với 15 doanh nghiệp Huế, hơn 80 mặt hàng đặc trưng. Đây không chỉ là sự kiện ký kết, mà còn là cam kết hành động lâu dài. Saigon Co.op sẽ đồng hành cùng Huế để sản phẩm địa phương lan tỏa rộng rãi, trở thành thương hiệu quen thuộc trên kệ hàng cả nước".