HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đặc xá năm 2025 lớn nhất từ trước tới nay

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến, tính cả 2 đợt đặc xá trong năm 2025 thì số phạm nhân được đặc xá là nhiều nhất từ trước đến nay.

Chiều nay 29-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Đặc xá năm 2025 lớn nhất từ trước tới nay- Ảnh 1.

Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Tại buổi họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2). Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án, đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, ông Cấn Đình Tài cho biết đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt. 

Cùng với đó, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài" - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.

Thực hiện tốt công tác đặc xá đã có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, tích cực học tập cải tạo tiến bộ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt; đợt 1 vào dịp kỷ niệm, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; và đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh với phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước theo quy định của pháp luật để có thêm nhiều người được đặc xá hơn.

Đặc xá năm 2025 lớn nhất từ trước tới nay- Ảnh 2.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi họp báo

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong 80 năm qua, nước ta có 40 lần đặc xá. Riêng năm 2009, Chủ tịch nước đã ký 11 quyết định đặc xá cho khoảng gần 100.000 phạm nhân lao động, học tập tốt, đủ điều kiện trở về với gia đình, xã hội. Năm 2025, Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như dịp 30-4, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 8.055 phạm nhân; đợt này thêm 13.920 phạm nhân.

"Tính cả 2 đợt trong năm 2025, số phạm nhân được đặc xá là nhiều nhất từ trước đến nay. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta" - Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Trong số những người được đặc xá đợt 2, có 66 phạm nhân là người nước ngoài, trong đó 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ thuộc 18 quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nigeria, Singapore…

Tin liên quan

Hơn 10 ngàn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá dịp 80 năm Quốc khánh 2-9

Hơn 10 ngàn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá dịp 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Công an nói về việc mở rộng đối tượng đặc xá dịp Quốc khánh

(NLĐO)- Chiều 7-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca được đặc xá

(NLĐO)- Trong số 8.055 phạm nhân được đặc xá dịp 30-4, có cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cựu bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

đặc xá Quốc Khánh phạm nhân Chủ tịch nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo