Chiều nay 29-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.



Ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước

Tại buổi họp báo, ông Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2). Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án, đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước, ông Cấn Đình Tài cho biết đặc xá là một trong những chế định pháp lý được quy định trong Hiến pháp, được thể chế hóa bằng Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Cùng với đó, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trại giam, các cơ quan có liên quan, gia đình và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Vì vậy, đặc xá không có sự phân biệt đối xử hoặc hạn chế với bất kỳ phạm nhân nào; mọi phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá thì đều được xét đặc xá theo quy định của pháp luật, cho dù phạm nhân đó là người Việt Nam hay là người có quốc tịch nước ngoài" - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã tiến hành nhiều đợt đặc xá cho hàng vạn phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt được trở về với cộng đồng xã hội và gia đình, được nhân dân trong nước đồng tình, ủng hộ và dư luận quốc tế đánh giá cao, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù số lượng người được đặc xá lớn, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vẫn được bảo đảm, không xảy ra phức tạp do người được đặc xá gây nên, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống và làm ăn lương thiện.

Thực hiện tốt công tác đặc xá đã có tác dụng động viên, khuyến khích những người đang chấp hành án phạt tù yên tâm chấp hành bản án, tích cực học tập cải tạo tiến bộ để có đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, là năm bản lề mở ra kỷ nguyên mới. Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện đặc xá năm 2025 trong 2 đợt; đợt 1 vào dịp kỷ niệm, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; và đợt 2 vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh với phạm vi, quy mô, điều kiện, diện đối tượng được mở rộng hơn so với những năm trước theo quy định của pháp luật để có thêm nhiều người được đặc xá hơn.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi họp báo



Cũng tại buổi họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong 80 năm qua, nước ta có 40 lần đặc xá. Riêng năm 2009, Chủ tịch nước đã ký 11 quyết định đặc xá cho khoảng gần 100.000 phạm nhân lao động, học tập tốt, đủ điều kiện trở về với gia đình, xã hội. Năm 2025, Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng, như dịp 30-4, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 8.055 phạm nhân; đợt này thêm 13.920 phạm nhân.

"Tính cả 2 đợt trong năm 2025, số phạm nhân được đặc xá là nhiều nhất từ trước đến nay. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta" - Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh.

Trong số những người được đặc xá đợt 2, có 66 phạm nhân là người nước ngoài, trong đó 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ thuộc 18 quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nigeria, Singapore…