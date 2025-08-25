Ngày 25-8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, đã chủ trì cuộc họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2).



Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt; khẳng định và thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, mong sớm được hưởng sự khoan hồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9-2025 và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, trong thời gian qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các Tổ thẩm định liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá và các tổ Chuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá thuộc các ban, bộ, ngành (Bộ Công an, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng...) đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10 ngàn hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh và các trại giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Việc xét, đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Hồ sơ đề nghị đặc xá được kiểm tra, thẩm định qua nhiều cấp với sự tham gia của nhiều cơ quan ban, ngành chức năng và đặc biệt là sự giám sát của các tổ chức xã hội và Nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, năm nay Việt Nam có 2 đợt đặc xá. Đợt 1 đã được triển khai thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-40-1975 - 30-4-2025) và đợt này là đợt đặc xá thứ 2 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

"Hôm nay chúng ta chính thức họp Hội đồng tư vấn đặc xá để xem xét, xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2). Thời gian còn lại từ nay đến ngày 2-9 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn và sau khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước chúng ta còn phải chuẩn bị kế hoạch cho công bố đặc xá. Yêu cầu đặt ra về đặc xá là phải tạo ra được khí thế, khẳng định và thể hiện được truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù, rất nhân văn nhưng cũng phải rất chính xác"- Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu.

Sau cuộc họp ngày hôm nay, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét, quyết định. Theo hồ sơ được xem xét xét duyệt, dự kiến đây sẽ là đợt đặc xá có số lượng người được đặc xá lớn nhất từ trước tới nay.