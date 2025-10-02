Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đoàn kết và trách nhiệm.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội.

Tham dự phiên trù bị có 650 đại biểu, trong đó 449 đại biểu chính thức đại diện cho 139 Đảng bộ trực thuộc và hơn 147.000 đảng viên toàn tỉnh, cùng 200 đại biểu khách mời. Dự phiên họp còn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và phóng viên các cơ quan báo chí.

Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - được giới thiệu chủ trì phiên trù bị. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 18 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 người; thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, quy chế làm việc, nội quy Đại hội, danh sách chia tổ đại biểu và hướng dẫn lấy ý kiến về 33 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành), bày tỏ lòng tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân.

Tại phiên họp, toàn thể đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu quyên góp, sẻ chia với các địa phương bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Song song với hoạt động Đại hội, triển lãm ảnh chuyên đề "Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025" cùng không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh cũng được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển".

Phiên khai mạc chính thức Đại hội sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 3-10.