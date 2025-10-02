Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Đức Anh

(NLĐO) - Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Chiều 2-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đoàn kết và trách nhiệm.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội.

Tham dự phiên trù bị có 650 đại biểu, trong đó 449 đại biểu chính thức đại diện cho 139 Đảng bộ trực thuộc và hơn 147.000 đảng viên toàn tỉnh, cùng 200 đại biểu khách mời. Dự phiên họp còn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương và phóng viên các cơ quan báo chí.

Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - được giới thiệu chủ trì phiên trù bị. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 18 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 người; thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, quy chế làm việc, nội quy Đại hội, danh sách chia tổ đại biểu và hướng dẫn lấy ý kiến về 33 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành), bày tỏ lòng tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân.

Tại phiên họp, toàn thể đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu quyên góp, sẻ chia với các địa phương bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Song song với hoạt động Đại hội, triển lãm ảnh chuyên đề "Dấu ấn nhiệm kỳ 2020-2025" cùng không gian trưng bày hơn 50 sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh cũng được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển".

Phiên khai mạc chính thức Đại hội sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 3-10.

Tin liên quan

Thực hiện 4 khâu đột phá, đưa Gia Lai tiến nhanh và bền vững

Thực hiện 4 khâu đột phá, đưa Gia Lai tiến nhanh và bền vững

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Gia Lai đặt quyết tâm chính trị cao với việc xác định 4 khâu đột phá, 5 trụ cột tăng trưởng làm nền tảng để bứt phá.

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các công trình trọng điểm

(NLĐO) – Kinh tế Gia Lai tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, song vẫn đang nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Báo Người Lao Động trao 2.500 lá cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trao tặng 2.500 lá cờ Tổ quốc cho phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để thực hiện "Đường cờ Tổ quốc".

Bí thư Tỉnh ủy cơ quan báo chí Chủ tịch Hồ Chí Minh đại hội đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo