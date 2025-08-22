Thực hiện 4 khâu đột phá, đưa Gia Lai tiến nhanh và bền vững

Bước ngoặt trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế

Ngày 22-8-2025, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây được xem là một dấu mốc lịch sử, khẳng định sự trưởng thành và phát triển toàn diện của tổ chức đảng trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh. Nơi đây tập trung đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị, trực tiếp tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh.

Quang cảnh Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh việc thành lập và đi vào hoạt động của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn mới trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức đảng tại các cơ quan hành chính. Đây cũng chính là nền tảng để triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 1-7-2025, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai chính thức được thành lập, với 74 tổ chức cơ sở đảng (54 đảng bộ và 20 chi bộ), quy tụ hơn 10.800 đảng viên. Chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, Đảng bộ đã nhanh chóng bắt tay vào việc rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, coi đây là bước chuẩn bị cần thiết cho giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - cho biết mục tiêu tăng trưởng GRDP của Gia Lai năm 2025 được xác định ở mức 7,3 – 7,6%, phấn đấu đạt từ 8% trở lên nếu điều kiện thuận lợi. Đây là con số đầy thách thức nhưng thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống, hướng tới mục tiêu giai đoạn 2026 – 2030 Gia Lai có thể bứt phá, đạt tốc độ tăng trưởng hai con số.

Đáng chú ý, chỉ trong tháng 8-2025, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công 6 dự án trọng điểm quốc gia, chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và công nghiệp. Khi hoàn thành, các dự án này không chỉ mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy thương mại – dịch vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Định hình trụ cột, tạo đột phá để phát triển bền vững

Xác định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đề cao tinh thần đoàn kết, đổi mới và bám sát thực tiễn.

UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ khởi công dự án trọng điểm đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát

Phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 nhấn mạnh: phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu; kiên định với các mục tiêu phát triển, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo bà Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ là quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Tỉnh ủy. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc phù hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đã xác định rõ 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế - xã hội cùng 4 khâu đột phá then chốt.

Bốn khâu đột phá bao gồm:

Một là: Cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị; xây dựng bộ máy chính quyền 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển xã hội số, chính quyền số; tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và môi trường pháp lý minh bạch, an toàn cho đầu tư kinh doanh.

Hai là: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu mới.

Ba là: Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, logistics, công nghiệp - thương mại - dịch vụ và hạ tầng số; ưu tiên phát triển các tuyến giao thông chiến lược kết nối cao nguyên - trung du - đồng bằng - ven biển.

Bốn là: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ; cải thiện môi trường kinh doanh; đổi mới xúc tiến đầu tư, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - nhấn mạnh nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030: Công bố và trao Quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai. - Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 10 - 10,5%/năm. - Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD. - Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước. - Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. - Phấn đấu hằng năm kết nạp trên 3% đảng viên mới trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; trong đó 65% là ĐVTN.







