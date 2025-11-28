HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng: Doanh nghiệp phải chờ hàng tháng trời để xin ý kiến về quy hoạch

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo đại biểu Quốc hội, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đang được thực hiện kéo dài qua nhiều lượt lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt.

Ngày 28-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Doanh nghiệp phải chờ hàng tháng trời để xin ý kiến về quy hoạch - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (đoàn TP Cần Thơ) nhất trí cao với tờ trình của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này cũng đồng nghĩa với việc định hình lại không gian phát triển, huy động và phân bổ nguồn lực có trọng tâm trọng điểm, tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng, thâm dụng vốn và lao động, sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng để bứt phá.

Góp ý vào một số nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, ông nhất trí điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026 - 2030 là đạt 10%/năm trở lên. Mô hình tăng trưởng kinh tế cho thấy, mục tiêu này phụ thuộc chủ yếu vào 3 yếu tố là vốn, lao động và đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Theo tính toán, để tăng trưởng GDP đạt hơn 10%, tốc độ tăng năng suất lao động phải đạt khoảng 9% trở lên và đóng góp TFP khoảng 60%. Hiện đề xuất điều chỉnh tại dự thảo Nghị quyết đối với 2 chỉ tiêu trên lần lượt là trên 8,5% và 55%, như vậy có thể là chưa đủ để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Do vậy, ông Hùng đề nghị cân nhắc để điều chỉnh 2 mục tiêu này ở mức 9% và 60% trở lên, nhất là trong bối cảnh chúng ta phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng GDP khá cao trong 10 - 15 năm tiếp theo và xuất phát điểm năng suất lao động của chúng ta khá thấp so với một số quốc gia trong khu vực.

Về phân vùng kinh tế - xã hội, theo đại biểu Hùng, định hướng phát triển và liên kết vùng, đây là nội dung đặc biệt quan trọng để thiết kế không gian phát triển và phân bổ nguồn lực quốc gia. Ông đề nghị bổ sung nội dung để bảo đảm thể chế, cơ chế điều phối và liên kết vùng, nhất là việc kết nối, liên kết giữa các vùng, tạo không gian để các địa phương trong vùng.

Cùng với đó, bổ sung nội dung về tính kết nối của các vùng với các quốc gia có biên giới trên đất liền và trên biển với nước ta, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới theo các hành lang kinh tế đã và đang hình thành như hành lang kinh tế Đông Tây từ Myanma qua Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng; hành lang kinh tế Bắc Nam từ Côn Minh (Trung Quốc) qua Lào, Myanma đến Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh; hành lang kinh tế phía Nam từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia đến TPHCM và Tây Nam Bộ; hành lang kinh tế vành đai và con đường …

Đề xuất bắt buộc chia sẻ dữ liệu quy hoạch giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương

Doanh nghiệp phải chờ hàng tháng trời để xin ý kiến về quy hoạch - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng phát biểu sáng 28-11. Ảnh: Phạm Thắng

Góp ý vào dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TPHCM) quan tâm đến quy định về hệ thống quy hoạch. Theo ông Hùng, thực tiễn thời gian qua cho thấy việc tổ chức và triển khai quy hoạch ở một số ngành, lĩnh vực và một số địa phương vẫn còn tình trạng quản lý phân mảnh, thiếu sự liên thông và phối hợp thống nhất, dẫn đến chậm tiến độ phê duyệt dự án, gia tăng chi phí cho nhà đầu tư và làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Do đó, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung cơ chế bắt buộc cập nhật, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu quy hoạch giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương trên hệ thống số hóa thống nhất, đồng thời quy định rõ trách nhiệm giải trình khi tiến độ quy hoạch chậm hoặc không khớp nối giữa các ngành.

Về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho biết qua nghiên cứu cho thấy quy trình hiện được dự thảo quy định kéo dài qua nhiều lượt lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt.

Để rút ngắn thời gian phê duyệt mà vẫn bảo đảm chất lượng, ông đề nghị cân nhắc luật hóa thêm cơ chế "nộp hồ sơ điện tử đồng bộ" kèm thời hạn bắt buộc phản hồi của từng cơ quan. Thực tiễn nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Hùng, nhà đầu tư, doanh nghiệp phản ánh về một số quy hoạch chi tiết, dù đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ vẫn phải trải qua nhiều vòng thẩm định nội bộ, của nhiều cơ quan khác nhau. Thực tiễn này đã và đang diễn ra hiện nay, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thay vì quy trình một cửa thực sự, ông Hùng cho biết doanh nghiệp, nhà đầu tư buộc phải chạy đua với thời gian và con người, đi lại giữa các cơ quan Nhà nước chỉ để giải trình những nội dung đã được làm rõ trong hồ sơ điện tử.

"Có những dự án phải chờ hàng tháng trời để lấy được văn bản góp ý từ một phòng, ban, sau đó tiếp tục chờ… chờ và chờ đợi. "Điều này gây lãng phí cơ hội, thời gian, làm xói mòn niềm tin, khiến nhiều nhà đầu tư chán nản phải tạm dừng hoặc phải rút lui khỏi dự án"- đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Đề xuất quy hoạch cả nước có 6 vùng kinh tế-xã hội, định hướng TP HCM thành siêu đô thị

Đề xuất quy hoạch cả nước có 6 vùng kinh tế-xã hội, định hướng TP HCM thành siêu đô thị

(NLĐO) - Tờ trình của Chính phủ đề xuất tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế-xã hội, định hướng phát triển TP HCM trở thành siêu đô thị.

TP HCM: Giải quyết vướng mắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã hướng dẫn 168 xã, phường, đặc khu về quy hoạch đô thị và nông thôn để thống nhất triển khai

Cử tri TP HCM mong sớm điều chỉnh, xóa quy hoạch "treo"

(NLĐO) - Nằm trong các khu quy hoạch kéo dài 10, 15 năm, thậm chí 20 năm chưa thực hiện, cử tri bức xúc vì quyền lợi cũng bị "treo".

điều chỉnh quy hoạch đại biểu quốc hội Quy hoạch đô thị quy hoạch tổng thể quốc gia Luật quy hoạch Quốc hội thảo luận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo