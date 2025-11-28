Ngày 28-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại hội trường. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (đoàn TP Cần Thơ) nhất trí cao với tờ trình của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này cũng đồng nghĩa với việc định hình lại không gian phát triển, huy động và phân bổ nguồn lực có trọng tâm trọng điểm, tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng, thâm dụng vốn và lao động, sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng để bứt phá.

Góp ý vào một số nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, ông nhất trí điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026 - 2030 là đạt 10%/năm trở lên. Mô hình tăng trưởng kinh tế cho thấy, mục tiêu này phụ thuộc chủ yếu vào 3 yếu tố là vốn, lao động và đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Theo tính toán, để tăng trưởng GDP đạt hơn 10%, tốc độ tăng năng suất lao động phải đạt khoảng 9% trở lên và đóng góp TFP khoảng 60%. Hiện đề xuất điều chỉnh tại dự thảo Nghị quyết đối với 2 chỉ tiêu trên lần lượt là trên 8,5% và 55%, như vậy có thể là chưa đủ để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Do vậy, ông Hùng đề nghị cân nhắc để điều chỉnh 2 mục tiêu này ở mức 9% và 60% trở lên, nhất là trong bối cảnh chúng ta phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng GDP khá cao trong 10 - 15 năm tiếp theo và xuất phát điểm năng suất lao động của chúng ta khá thấp so với một số quốc gia trong khu vực.

Về phân vùng kinh tế - xã hội, theo đại biểu Hùng, định hướng phát triển và liên kết vùng, đây là nội dung đặc biệt quan trọng để thiết kế không gian phát triển và phân bổ nguồn lực quốc gia. Ông đề nghị bổ sung nội dung để bảo đảm thể chế, cơ chế điều phối và liên kết vùng, nhất là việc kết nối, liên kết giữa các vùng, tạo không gian để các địa phương trong vùng.



Cùng với đó, bổ sung nội dung về tính kết nối của các vùng với các quốc gia có biên giới trên đất liền và trên biển với nước ta, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới theo các hành lang kinh tế đã và đang hình thành như hành lang kinh tế Đông Tây từ Myanma qua Thái Lan, Lào đến Đà Nẵng; hành lang kinh tế Bắc Nam từ Côn Minh (Trung Quốc) qua Lào, Myanma đến Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh; hành lang kinh tế phía Nam từ Bangkok (Thái Lan) qua Campuchia đến TPHCM và Tây Nam Bộ; hành lang kinh tế vành đai và con đường …

Đề xuất bắt buộc chia sẻ dữ liệu quy hoạch giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng phát biểu sáng 28-11. Ảnh: Phạm Thắng

Góp ý vào dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TPHCM) quan tâm đến quy định về hệ thống quy hoạch. Theo ông Hùng, thực tiễn thời gian qua cho thấy việc tổ chức và triển khai quy hoạch ở một số ngành, lĩnh vực và một số địa phương vẫn còn tình trạng quản lý phân mảnh, thiếu sự liên thông và phối hợp thống nhất, dẫn đến chậm tiến độ phê duyệt dự án, gia tăng chi phí cho nhà đầu tư và làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Do đó, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung cơ chế bắt buộc cập nhật, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu quy hoạch giữa các bộ ngành và chính quyền địa phương trên hệ thống số hóa thống nhất, đồng thời quy định rõ trách nhiệm giải trình khi tiến độ quy hoạch chậm hoặc không khớp nối giữa các ngành.

Về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho biết qua nghiên cứu cho thấy quy trình hiện được dự thảo quy định kéo dài qua nhiều lượt lấy ý kiến, thẩm định và trình duyệt.

Để rút ngắn thời gian phê duyệt mà vẫn bảo đảm chất lượng, ông đề nghị cân nhắc luật hóa thêm cơ chế "nộp hồ sơ điện tử đồng bộ" kèm thời hạn bắt buộc phản hồi của từng cơ quan. Thực tiễn nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Hùng, nhà đầu tư, doanh nghiệp phản ánh về một số quy hoạch chi tiết, dù đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ vẫn phải trải qua nhiều vòng thẩm định nội bộ, của nhiều cơ quan khác nhau. Thực tiễn này đã và đang diễn ra hiện nay, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thay vì quy trình một cửa thực sự, ông Hùng cho biết doanh nghiệp, nhà đầu tư buộc phải chạy đua với thời gian và con người, đi lại giữa các cơ quan Nhà nước chỉ để giải trình những nội dung đã được làm rõ trong hồ sơ điện tử.

"Có những dự án phải chờ hàng tháng trời để lấy được văn bản góp ý từ một phòng, ban, sau đó tiếp tục chờ… chờ và chờ đợi. "Điều này gây lãng phí cơ hội, thời gian, làm xói mòn niềm tin, khiến nhiều nhà đầu tư chán nản phải tạm dừng hoặc phải rút lui khỏi dự án"- đại biểu Nguyễn Tâm Hùng nhấn mạnh.