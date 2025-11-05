TP HCM: Giải quyết vướng mắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM vừa có văn bản gửi 168 xã, phường, đặc khu về việc hướng dẫn hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn.

Văn phòng HĐND và UBND xã làm đơn vị chủ đầu tư dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã.

Qua rà soát, Sở Kiến trúc - Quy hoạch hướng dẫn: đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt UBND cấp xã, đơn vị thẩm định quy hoạch là phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị/phòng kinh tế.

Theo đó, để có cơ sở tổ chức lập quy hoạch, đồng thời bảo đảm tính độc lập giữa việc lập và thẩm định quy hoạch theo quy định pháp luật, UBND cấp xã cần giao trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn cho một đơn vị trực thuộc (khác phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị/phòng kinh tế) làm đơn vị chủ đầu tư dự án quy hoạch (hay còn gọi là cơ quan tổ chức lập quy hoạch).

Theo đó, UBND cấp xã chủ động xem xét giao trách nhiệm cho văn phòng HĐND và UBND xã làm đơn vị chủ đầu tư dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp xã để kịp tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng.

Hiện nay, UBND xã Cần Giờ, UBND phường Nhiêu Lộc đã chủ động có văn bản giao nhiệm vụ tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho văn phòng HĐND và UBND trực thuộc.