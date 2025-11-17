Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè

Chiều 17-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan tới an ninh, trật tự.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu tại hội trường cùng với hình ảnh minh họa do ông chuẩn bị sẵn. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) tiếp tục đưa ra các đề xuất liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ. Tại các kỳ họp trước, ông đã kiến nghị quy tắc phân luồng giao thông tại các vòng xoay ở đô thị lớn.

Lần này, góp ý vào sửa đổi quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) đã chỉ ra một số bất cập trên thực tiễn, trong đó có vấn đề về biển báo giao thông.

Theo đại biểu Cảnh, trước đây, nhiều điểm lên cao tốc chỉ có một hướng nên biển báo không cần ghi rõ thông tin hướng đi. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nút giao đều có cầu vượt, tạo ra hai lối đi cho hai hướng khác nhau, trong khi biển báo lại chưa được cập nhật, khiến tài xế rất dễ đi nhầm.

Do đó, ông đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ban hành văn bản riêng lẻ về quy chuẩn giao thông khi quy chuẩn quốc gia chưa kịp sửa đổi. Đồng thời cho rằng các biển báo cần được cập nhật kịp thời để việc lưu thông của người dân được thuận tiện.

Một vấn đề khác, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành quy định "nơi không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ, người đi bộ đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình". Tuy nhiên, theo Công ước Viên về giao thông đường bộ và thực tiễn an toàn ở nhiều nước cho thấy, đi bộ ngược chiều dòng xe an toàn hơn rất nhiều.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh dẫn nghiên cứu tại Phần Lan cho thấy việc đi bộ ngược chiều dòng xe làm giảm tới 77% tai nạn. Theo ông Cảnh, có nhiều trường hợp người dân đi bộ dưới lòng đường theo chiều dòng xe và bị xe tông ở phía sau gây chấn thương, có trường hợp tử vong.

Ông Nguyễn Văn Cảnh lý giải khi đi ngược chiều, người đi bộ luôn quan sát được xe đang tới và có đủ thời gian phản ứng nếu có nguy cơ va chạm. Việc này liên quan đến tính mạng, đặc biệt là trẻ em ở nông thôn.

Từ thực tế đó, vị đại biểu đoàn Gia Lai đề nghị luật sửa đổi theo hướng: Người đi bộ đi sát mép đường bên trái, ngược chiều dòng xe.

Đại biểu Cảnh cũng đề cập đến tình trạng ngập lụt tại các đô thị, gây ra tình trạng ùn tắc phương tiện nghiêm trọng. Ông kiến nghị hình cảnh báo độ sâu tại các điểm ngập, tương tự như các cột đo mực nước ở ngầm tràn nông thôn.

Trong trường hợp mưa lớn, xảy ra ngập úng, trung tâm điều hành giao thông có thể dùng biển báo điện tử tạm thời để hướng dẫn các loại xe có khả năng lội nước phù hợp được đi qua, ưu tiên xe công cộng. Các xe khác sẽ được phân luồng đi đường vòng hoặc quay đầu, tránh ùn tắc, hư hỏng phương tiện do ngập nước.