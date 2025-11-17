Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục đưa ra các đề xuất liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ.

Chiều 17-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan tới an ninh, trật tự.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất cho người đi bộ đi ngược chiều dòng xe khi không có vỉa hè - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phát biểu tại hội trường cùng với hình ảnh minh họa do ông chuẩn bị sẵn. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) tiếp tục đưa ra các đề xuất liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ. Tại các kỳ họp trước, ông đã kiến nghị quy tắc phân luồng giao thông tại các vòng xoay ở đô thị lớn.

Lần này, góp ý vào sửa đổi quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Gia Lai) đã chỉ ra một số bất cập trên thực tiễn, trong đó có vấn đề về biển báo giao thông.

Theo đại biểu Cảnh, trước đây, nhiều điểm lên cao tốc chỉ có một hướng nên biển báo không cần ghi rõ thông tin hướng đi. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các nút giao đều có cầu vượt, tạo ra hai lối đi cho hai hướng khác nhau, trong khi biển báo lại chưa được cập nhật, khiến tài xế rất dễ đi nhầm.

Do đó, ông đề xuất bổ sung thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ban hành văn bản riêng lẻ về quy chuẩn giao thông khi quy chuẩn quốc gia chưa kịp sửa đổi. Đồng thời cho rằng các biển báo cần được cập nhật kịp thời để việc lưu thông của người dân được thuận tiện.

Một vấn đề khác, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện hành quy định "nơi không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ, người đi bộ đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình". Tuy nhiên, theo Công ước Viên về giao thông đường bộ và thực tiễn an toàn ở nhiều nước cho thấy, đi bộ ngược chiều dòng xe an toàn hơn rất nhiều.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh dẫn nghiên cứu tại Phần Lan cho thấy việc đi bộ ngược chiều dòng xe làm giảm tới 77% tai nạn. Theo ông Cảnh, có nhiều trường hợp người dân đi bộ dưới lòng đường theo chiều dòng xe và bị xe tông ở phía sau gây chấn thương, có trường hợp tử vong.

Ông Nguyễn Văn Cảnh lý giải khi đi ngược chiều, người đi bộ luôn quan sát được xe đang tới và có đủ thời gian phản ứng nếu có nguy cơ va chạm. Việc này liên quan đến tính mạng, đặc biệt là trẻ em ở nông thôn.

Từ thực tế đó, vị đại biểu đoàn Gia Lai đề nghị luật sửa đổi theo hướng: Người đi bộ đi sát mép đường bên trái, ngược chiều dòng xe.

Đại biểu Cảnh cũng đề cập đến tình trạng ngập lụt tại các đô thị, gây ra tình trạng ùn tắc phương tiện nghiêm trọng. Ông kiến nghị hình cảnh báo độ sâu tại các điểm ngập, tương tự như các cột đo mực nước ở ngầm tràn nông thôn.

Trong trường hợp mưa lớn, xảy ra ngập úng, trung tâm điều hành giao thông có thể dùng biển báo điện tử tạm thời để hướng dẫn các loại xe có khả năng lội nước phù hợp được đi qua, ưu tiên xe công cộng. Các xe khác sẽ được phân luồng đi đường vòng hoặc quay đầu, tránh ùn tắc, hư hỏng phương tiện do ngập nước. 

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội nêu vụ việc "xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở Hải Phòng"

Đại biểu Quốc hội nêu vụ việc "xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở Hải Phòng"

(NLĐO)- Thảo luận về công tác "tiền kiểm", "hậu kiểm" trong xây dựng, đại biểu Phạm Văn Hoà đề cập đến vụ xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở TP Hải Phòng.

Trình Quốc hội chủ trương đầu tư sân bay quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh khoảng 196.378 tỉ đồng

(NLĐO) - Chính phủ chính thức trình Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Gia Bình với tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỉ đồng

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình lần đầu giải trình trước Quốc hội việc "viên chức được làm thêm"

(NLĐO)- Bộ Nội vụ sẽ rà soát, chỉnh lý bảo đảm nguyên tắc tạo điều kiện tối đa cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.

phân luồng giao thông người đi bộ Bộ Xây dựng giao thông đường bộ Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo