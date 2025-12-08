HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại biểu Quốc hội kiến nghị xây dựng luật riêng về TPHCM

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội kiến nghị xây dựng luật riêng về TPHCM để thành phố có "chiếc áo" đủ rộng, phục vụ cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày 8-12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị xây dựng luật riêng về TPHCM - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) kiến nghị xây dựng một luật riêng về TPHCM. 

Theo ông An, với TP Hà Nội, chúng ta đã có Luật Thủ đô. Với siêu đô thị như TPHCM, đặc biệt sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc xây dựng một luật riêng là rất cần thiết. 

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, việc này nhằm tích hợp các cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM, để thành phố có "chiếc áo" đủ rộng, phục vụ cho quá trình phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn TP Hà Nội) nêu rõ TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là khu vực năng động, sáng tạo, là nơi đột phá ra những thể chế quản lý mới để sau đó nhân rộng cho cả nước.

Sau khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, vị thế và tiềm lực của TPHCM càng thêm lớn mạnh cả trong nước và quốc tế mà không địa phương nào có thể so được.

"Với một chỉnh thể to lớn đó, TPHCM không khoác chung một cái áo thể chế giống như các địa phương khác trong cả nước mà cần phải có một khung khổ pháp luật khác biệt hơn, rộng mở hơn, tạo cho thành phố có một khoảng trời riêng để tự do sáng tạo và phát triển có kiểm soát - đấy chính là mục tiêu và nhiệm vụ Nghị quyết này phải đạt được"- đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.

Vì vậy, đại biểu cơ bản đồng tình với tất cả những cơ chế, chính sách về phát triển mô hình đô thị TOD, về quy hoạch và quản lý đô thị; về thu hút nhà đầu tư chiến lược, về đề xuất thành lập khu thương mại tự do.

Tất cả những đề xuất này, theo đánh giá của đại biểu Hoàng Văn Cường, còn có phần khiêm tốn và chưa đủ mạnh mẽ để thực sự tạo một cơ chế đủ mạnh giúp cho TPHCM tự do sáng tạo, phát triển bứt phá đúng với tiềm năng và vị thế đang có.

Do vậy, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị rà soát lược bỏ tất cả những nội dung quy định làm không thể thực hiện được các cơ chế đặc thù. Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết đang liệt kê những đầu việc cần xin cơ chế đặc thù, liệt kê danh sách và mô tả rất kỹ các loại dự án cần được ưu đãi là nhà đầu tư chiến lược.

"Nếu nghị quyết này thông qua với những đầu việc trên và danh mục các loại dự án trên, một thời gian sau xuất hiện một việc khác hoặc lại xuất hiện yêu cầu đầu tư chiến lược khác thì lại đi sửa nghị quyết mới làm được"- đại biểu lo ngại.

Do vậy, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị trong nghị quyết này không nên liệt kê, mà quy định khái quát mang tính nguyên tắc và các tiêu chí để dựa trên cơ sở đó giao cho Hội đồng nhân dân TPHCM tự quyết định những việc cụ thể.

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) đồng tình với đề xuất thành lập Khu Thương mại tự do tại TPHCM, quy định tại Điều 7a của dự thảo Nghị quyết.

Theo đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, khu thương mại tự do chính là bước thử thách tư duy thể chế của chúng ta trong bối cảnh đất nước đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, dựa trên đổi mới sáng tạo, dịch vụ hiện đại và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Nữ đại biểu kiến nghị cần đảm bảo UBND TPHCM có quyền chủ động thực sự trong quyết định và tổ chức mô hình, phù hợp với yêu cầu về tốc độ và tính linh hoạt của thương mại hiện đại.

Trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 98 để TPHCM trở thành siêu đô thị lớn nhất Đông Nam Á

Trình Quốc hội sửa đổi Nghị quyết 98 để TPHCM trở thành siêu đô thị lớn nhất Đông Nam Á

(NLĐO) - Việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, giúp TP HCM phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Nghị quyết 98 vào chương trình kỳ họp thứ 10

(NLĐO)- Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Sửa Nghị quyết 98 để TPHCM có "chiếc áo mới" đủ rộng, đủ đẹp, đủ mạnh

(NLĐO)- Theo ông Nguyễn Văn Được, TPHCM mong muốn nhận được các góp ý thiết kế khung chính sách chung về trình tự thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư.

