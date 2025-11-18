HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong thăm nhà giáo tiêu biểu ở TP HCM

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, đã đến thăm PGS-TS Phan Thanh Bình và gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn

Chiều 18-11, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM - đã đến thăm và chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM - nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2025).

Ông Lê Quốc Phong thăm nhà giáo tiêu biểu ở TPHCM - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, tặng hoa chúc mừng PGS-TS Phan Thanh Bình

Ông Lê Quốc Phong đã thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện thân tình và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của PGS-TS Phan Thanh Bình về sự phát triển của TP HCM trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo TP HCM, ông Lê Quốc Phong chúc PGS-TS Phan Thanh Bình luôn mạnh khỏe, giữ trọn tinh thần tâm huyết của một nhà giáo, nhà quản lý đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp tri thức. Thành phố trân trọng và mong tiếp tục nhận được những đóng góp quý báu của ông trong thời gian tới.

PGS-TS Phan Thanh Bình bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của lãnh đạo thành phố, đồng thời chia sẻ kỳ vọng TP HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, năng động hơn nữa.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong cũng đã đến thăm gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM.

Ông Lê Quốc Phong thăm nhà giáo tiêu biểu ở TPHCM - Ảnh 2.

Ông Lê Quốc Phong thăm hỏi gia đình cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn

Ông Lê Quốc Phong bày tỏ lòng tri ân đối với một nhà giáo tận tâm, một nhà khoa học tận tụy, suốt đời cống hiến cho nền khoa học nước nhà và sự phát triển của TP HCM. Ông gửi lời thăm hỏi đời sống gia đình, mong người thân cố GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của cố GS-TS.

TPHCM ngày nhà giáo nhà giáo tiêu biểu ông Lê Quốc Phong Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM thăm nhà giáo tiêu biểu
