Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam

Chiều 8-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.



Tham dự hội nghị có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu thành phố tham dự Đại hội; cùng lãnh đạo thành phố và các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI gồm 90 người, đại diện cho các giới, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên. Trong đó, nhiều đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chức sắc tôn giáo, doanh nhân, nhân sĩ trí thức và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.

Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xoay quanh việc phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò trí thức, tôn giáo, kiều bào, cộng đồng doanh nghiệp trong sự phát triển của TPHCM và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu thành phố phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội; đồng thời lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo, nghĩa tình; luôn vì cả nước, cùng cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Đoàn đại biểu TPHCM tham dự Đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thường trực Thành ủy là những nội dung quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với công tác Mặt trận và hoạt động của Đoàn đại biểu tham dự Đại hội lần này.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định Đoàn đại biểu TPHCM sẽ phát huy tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Nghĩa tình - Phát triển", nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế Đại hội, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, tâm huyết vào thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các đại biểu trong Đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn hình ảnh người cán bộ MTTQ TPHCM bản lĩnh, trí tuệ, nghĩa tình; đồng thời chủ động nghiên cứu tài liệu, đóng góp nhiều sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn từ thành phố để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ trong giai đoạn mới.

Với sự quan tâm, động viên và giao nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố, Đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đại hội và tiếp tục khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.