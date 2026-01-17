HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Đại gia đình gần 100 người ở Gia Lai đều đặn chụp ảnh Tết suốt 22 năm

Theo Thanh Minh/ Vietnamnet. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ ảnh Tết được chụp qua nhiều năm của một đại gia đình ở Gia Lai thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Chụp ảnh kỷ niệm ngày Tết đã trở thành truyền thống lâu năm của đại gia đình Thắng. Cô không biết truyền thống này có từ bao giờ, chỉ biết bức ảnh gia đình cũ nhất giữ được là từ tết Nguyên đán 2003.

Bộ ảnh do Nguyễn Thị Thắng (SN 2003, quê Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai) – một thành viên của gia đình, đăng tải kèm theo dòng chia sẻ: “Truyền thống lâu đời của đại gia đình. Mình không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết ảnh đại gia đình có trước khi mình ra đời và suốt 22 năm qua mình đều được chụp ảnh cùng cả nhà như vậy. Dân số gia đình chỉ tăng chứ không giảm”.

- Ảnh 1.

Bức ảnh gia đình Thắng được chụp vào Tết 2003

Trong ảnh, gia đình các thế hệ xếp thành 4, 5 hàng chụp ảnh cùng nhau, gương mặt ai cũng hân hoan niềm vui đầu xuân. Qua mỗi năm, số lượng thành viên, góc chụp, vị trí đứng của mỗi người... có thể khác biệt nhưng không khí sum vầy, sự phấn khởi hiển hiện trên từng gương mặt là điều không hề thay đổi.

Bài đăng thu hút hàng nghìn lượt “thả tim” cùng nhiều bình luận ngưỡng mộ về khoảnh khắc sum vầy của đại gia đình.

“Gia đình đông người không hiếm nhưng để đoàn kết và yêu thương nhau thế này thì không có nhiều”; “Tôi ngồi xem từng bức ảnh, đầu tiên là cười, sau đó lại rơi nước mắt. Gia đình tôi cũng từng đông đủ thế này nhưng giờ chỉ còn là ký ức”... là những bình luận xúc động cộng đồng mạng để lại.

- Ảnh 2.

Ảnh đại gia đình Thắng được chụp vào Tết 2009

Chia sẻ với PV VietNamNet , Nguyễn Thị Thắng cho hay, những tấm ảnh gia đình luôn được cô lưu giữ cẩn thận. Mới đây, khi vô tình xem được đoạn video về khung cảnh Tết xưa, cô muốn chia sẻ bộ ảnh gia đình để lan tỏa niềm vui sum vầy đến mọi người.

“Không ngờ bộ ảnh nhận được nhiều lượt tương tác như vậy” - Thắng nói.

Thắng cho biết thêm, các thành viên trong ảnh là gia đình bên nội của cô. Ông nội Thắng – cụ Nguyễn Ngọc Sang (96 tuổi) có 12 người con (8 trai, 4 gái), bố của Thắng là người con thứ 7.

Bà nội Thắng mất năm 2006, ông nội cô hiện sống cùng gia đình người con trai út. Căn nhà của ông là nơi con cháu quây quần mỗi dịp giỗ chạp hay Tết đến, xuân về.

“Các bác/chú/cô... của tôi mỗi người sinh khoảng 2-3 người con. Các anh chị em dựng vợ gả chồng lại sinh thế hệ kế tiếp. Hiện tại, đại gia đình bên nội của tôi có khoảng 100 thành viên, đa phần đều sống ở Quy Nhơn” - Thắng kể.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Hai bức ảnh gia đình được chụp vào Tết 2019 và 2020 (từ trái sang)


Tết 2004, Thắng lần đầu tiên được góp mặt trong tấm ảnh quý giá của gia đình và suốt 22 năm qua, cô chưa từng vắng mặt trong tấm ảnh Tết nào.

Thắng kể, ngày mùng 1 Tết hằng năm, toàn bộ thành viên sum họp tại nhà của ông nội cô. Ông nội thắp hương kính báo gia tiên và sau đó là hàng loạt hoạt động thú vị ngày Tết.

“Mọi người chúc Tết, mừng tuổi ông nội, rồi trẻ nhỏ xếp hàng để nhận lì xì. Sau đó, cả nhà ăn uống, vui chơi và cùng nhau đi chúc Tết. Nhà đông anh em, năm nào chúng tôi cũng đi chúc Tết từ sáng sớm đến tối muộn mới xong” - Thắng chia sẻ.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

Bức ảnh gia đình được chụp vào Tết 2022 và 2023 (từ trái sang)


Khi làm xong các nghi thức đầu năm, gia đình Thắng sẽ quây quần lại để chụp ảnh kỷ niệm. Nhà đông trẻ nhỏ, việc sắp xếp đội hình và canh được góc máy hợp lý là cả một thử thách, tuy nhiên, đó lại là lúc đông vui và náo nhiệt nhất.

“Những bức ảnh gia đình vào dịp đầu năm có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Đó là cách để chúng tôi chào đón sự hiện diện của những thành viên mới và lưu giữ ký ức về những thành viên lớn tuổi, đặc biệt là ông nội - cây cao bóng cả của gia đình” - Thắng bày tỏ.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Ảnh gia đình Thắng được chụp vào Tết 2024 và 2025 (từ trái sang)


Không chỉ quây quần ngày Tết, gia đình Thắng còn thường xuyên gặp mặt trong những dịp quan trọng như mừng thọ, giỗ chạp, đám cưới... Vì phần lớn mọi người đều sinh sống ở Quy Nhơn nên việc tụ họp không quá khó khăn.

Những người trẻ đi làm ăn xa như Thắng cũng không quản ngại đường xa, về với gia đình trong những dịp quan trọng ấy. Bởi với họ, nguồn cội mang ý nghĩa đặc biệt trong đời.

- Ảnh 9.

Thắng (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng bố mẹ, em trai và ông nội

“Gia đình tôi giữ được sự kết nối bền chặt qua nhiều thế hệ đều nhờ vào sự dạy dỗ của ông nội. Ông tôi luôn đề cao vai trò quan trọng của gia đình, sự gắn kết, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên.

Thế hệ con cháu như chúng tôi biết ơn và tự nhủ phải kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết ấy” - Thắng chia sẻ.

- Ảnh 10.

cộng đồng mạng tết nguyên đán
