Giữ da khỏe khi thời tiết đổi thay

Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến da dễ mất nước, rối loạn hàng rào bảo vệ, dẫn đến khô ráp, xỉn màu hoặc nổi mụn li ti dù chăm sóc đều đặn.

Buổi sáng sớm và chiều tối, không khí lạnh làm da khô nhanh hơn. Vì vậy, bước cấp ẩm cần được ưu tiên, với kem dưỡng có kết cấu vừa phải, không quá dày nhưng đủ giữ nước. Ban ngày, nắng mạnh và tia UV dễ khiến da sạm, lão hóa sớm, nên kem chống nắng là "vật bất ly thân", kể cả khi chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn.

Một sai lầm phổ biến là chăm sóc da theo cảm giác thời tiết từng lúc, khiến da "quá tải" vì thay đổi sản phẩm liên tục. Thay vào đó, hãy giữ chu trình chăm sóc ổn định, tập trung làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và bảo vệ da.

Ngoài mỹ phẩm, đừng quên uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây và ngủ đủ giấc. Khi cơ thể được cân bằng từ bên trong, làn da cũng sẽ thích nghi tốt hơn với những ngày thời tiết thất thường.