Kinh tế

Đại gia Trần Đăng Khoa bất ngờ giữ chức Chủ tịch HĐQT Địa ốc Đại Quang Minh

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Ông Trần Đăng Khoa được biết đến với biệt danh "Khoa Keangnam" khi ông hợp tác với Keangnam Vina làm chủ đầu tư tòa tháp Landmark Keangnam

Liên danh Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest) - Công ty CP Tập đoàn MIK Group (MIK Group) Việt Nam và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Đại Quang Minh) mới đây đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các cơ quan liên quan đề xuất đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Hà Nội). Đây là một siêu dự án hạ tầng - đô thị lớn ở phía Bắc Hà Nội. 

Tại văn bản này, nhiều người trong giới kinh doanh bất ngờ khi thấy người ký văn bản đề xuất là ông Trần Đăng Khoa trong vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh. Vị trí này từng do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch tập đoàn Thaco, nắm giữ. 

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, là một đại gia khá kín tiếng, được biết đến với biệt danh "Khoa khàn". Trong giới đầu tư Hà Nội, ông còn được gọi là "Khoa Keangnam", thời điểm ông hợp tác với Keangnam Vina, chủ đầu tư tòa tháp Landmark Keangnam. 

Sau hơn 10 năm "vắng bóng", việc ông bất ngờ xuất hiện trở lại Đại Quang Minh với vai trò là Chủ tịch HĐQT, đã khiến giới đầu tư xôn xao. 

- Ảnh 1.

Dự án KĐT Sala Đại Quang Minh

Trong khi đó, Đại Quang Minh là công ty phát triển bất động sản, hạ tầng, khu công nghiệp lớn trên thị trường trong hơn 10 năm qua. Đại Quang Minh là một trong những chủ đầu tư quan trọng triển khai các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM với dự án nổi bật nhất là Khu đô thị Sala.

Mới đây, giới địa ốc TPHCM cũng xôn xao về việc Phát Đạt đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại Khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8 (phường Bàn Cờ, TPHCM).

Dự án có diện tích 3.500 m², quy hoạch là tổ hợp chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.500 tỉ đồng.

