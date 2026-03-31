Đại học Cần Thơ kỷ niệm 60 năm thành lập

Ngày 31-3, ĐH Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. GS-TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ, cho biết ngày 31-3-1966, Viện ĐH Cần Thơ được thành lập và đến nay, ngôi trường này tròn 60 năm tuổi.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ

60 năm qua, nhà trường đã đào tạo cho vùng ĐBSCL và cả nước trên 265.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực. ĐH Cần Thơ luôn tự hào với nhiều cựu sinh viên, học viên đã và đang giữ nhiều trọng trách ở các địa phương và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo nhiều hoạt động kinh tế của vùng và quốc gia.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho rằng ĐH Cần Thơ không chỉ là cơ sở đào tạo, mà còn là trung tâm kết nối nguồn lực khoa học, điểm tựa vững chắc của thành phố cũng như vùng ĐBSCL.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng GS-TS Nguyễn Thanh Phương (bìa trái), Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ và trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng PGS-TS Mai Văn Nam, Trưởng Khoa Sau đại học - ĐH Cần Thơ

"Những đóng góp của ĐH Cần Thơ đã khẳng định tầm vóc của một đơn vị không chỉ nghiên cứu hàn lâm mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, trực tiếp giải quyết các bài toán sinh kế, góp phần đưa Cần Thơ và cả vùng vươn tầm phát triển bền vững" – ông Lê Quang Tùng khẳng định.

Đại học Cần Thơ đón nhận bức trướng của Thành ủy Cần Thơ trao tặng

ĐH Cần Thơ vinh dự được UBND TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL tặng bằng khen, ghi nhận những thành tích, đóng góp của nhà trường trong thời gian qua

Ông Hoàng Minh Sơn, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị ĐH Cần Thơ phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên giỏi; triển khai các giải pháp đào tạo, thu hút và giữ chân cán bộ, giảng viên, nhà khoa học tài năng.

Ông Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, ĐH Cần Thơ cần phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hiện đại hóa cơ sở vật chất; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn chặt với nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của vùng ĐBSCL…