Lao động

Kết nối hiệu quả với Công đoàn cơ sở

Bài và ảnh: THANH THẢO

Sau sáp nhập TP HCM mới, các hoạt động Công đoàn cần hướng mạnh về đoàn viên - lao động, xứng tầm của một siêu đô thị

Ngày 5-9, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã chủ trì buổi giao ban đầu tiên với các Công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở khu vực Bình Dương cũ. Qua đó, nhiều cán bộ Công đoàn đã có dịp giãi bày tâm tư, cũng như kiến nghị đến lãnh đạo LĐLĐ thành phố.

Để người lao động an tâm

Ông Nguyễn Chí Chính, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sài Gòn Stec (KCN VSIP II, phường Bình Dương), cho biết ông đến hội nghị này với tâm trạng háo hức, phấn khởi bởi đây là lần đầu tiên sau sáp nhập địa phương, ông được gặp lãnh đạo LĐLĐ thành phố; là dịp để Công đoàn cơ sở lắng nghe chia sẻ của lãnh đạo cấp trên về những nhiệm vụ và định hướng của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Ông nói dù công việc chuyên môn rất bận rộn nhưng ông không thể vắng mặt vì mang theo kỳ vọng, xen lẫn những lo lắng. Đến đây, ông như tháo được nút thắt khi lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã có những chia sẻ về những thuận lợi, thách thức của tổ chức Công đoàn thời gian đầu sáp nhập. 

"Khi đã tìm được tiếng nói chung, tôi mong muốn Công đoàn cấp trên có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về một số điểm mới của hoạt động Công đoàn cơ sở sau khi sáp nhập. Như công tác đấu thầu, đóng đoàn phí, cùng các hoạt động liên quan đoàn viên - lao động" - ông Chính bày tỏ.

Kết nối hiệu quả với Công đoàn cơ sở- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (giữa, hàng đầu), theo dõi buổi khám sức khỏe miễn phí cho nữ công nhân

Tương tự, bà Tạ Thúy An, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Right Rich Việt Nam (phường Hòa Lợi), cho hay sau sáp nhập có nhiều sự thay đổi, xáo trộn, vì vậy LĐLĐ thành phố cần tổ chức nhiều hoạt động để tạo sự gắn kết giữa Công đoàn cấp trên và cơ sở. Qua đó, là dịp để đoàn viên - lao động hiểu rõ hơn về TP HCM mới; tăng cường đào tạo cho đội ngũ cán bộ Công đoàn ở cấp cơ sở về kỹ năng đàm phán, thương lượng với chủ doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLĐ).

Trong khi đó, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Bouvrie International Việt Nam (phường Tân Uyên), tin tưởng sau sáp nhập, TP HCM trở thành siêu đô thị của cả nước, đời sống, việc làm, chỗ ở của NLĐ sẽ được quan tâm xứng tầm. Do đó, Công đoàn phải vào cuộc mạnh mẽ, nhất là vấn đề về nhà ở xã hội, để NLĐ có chỗ ở ổn định, an tâm lao động - sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, địa phương.

Nâng chất lượng hoạt động

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhìn nhận khi chưa sáp nhập, cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP HCM đều là những địa phương có hoạt động Công đoàn sôi nổi bậc nhất của cả nước. Bởi đây đều là những nơi có số lượng Công đoàn cơ sở và đoàn viên Công đoàn trong tốp đầu. Phát huy những thành quả đó, sau khi sáp nhập với TP HCM, tổ chức Công đoàn càng lớn mạnh hơn, với gần 2,5 triệu đoàn viên.

Mặc dù thời gian đầu còn bộn bề công việc nhưng các hoạt động của tổ chức Công đoàn vẫn được duy trì - như tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn"; hiến máu nhân đạo; khám sức khỏe miễn phí cho lao động nữ; tổ chức các cuộc thi vận động sáng tác ca khúc công nhân - lao động TP HCM; hội thi trực tuyến Công đoàn TP HCM đồng hành với sự phát triển của đất nước…

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng đã nhanh chóng ổn định bộ máy, như tổ chức trao các quyết định thành lập ban chấp hành Công đoàn phường, xã, đặc khu; chỉ định chức danh chủ tịch Công đoàn. Ngoài ra, các tổ công tác của LĐLĐ thành phố đã tích cực hỗ trợ Công đoàn phường, xã, đặc khu chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên - lao động, để hoạt động Công đoàn không bị gián đoạn.

Theo bà Loan, hoạt động của Công đoàn TP HCM đã và đang có nhiều đổi mới tích cực để thích ứng với tình hình mới, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong đó, cần tăng cường tương tác trên nền tảng số như mạng xã hội để tiếp cận, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ.

"Các hoạt động chăm lo không chỉ dừng lại ở việc tặng quà, hỗ trợ khó khăn mà cần mang tính thiết thực, bền vững hơn, tập trung vào phúc lợi cụ thể, phù hợp với nhu cầu thực tế của NLĐ. Cụ thể là nhà ở xã hội, đào tạo nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo ra các dịch vụ hấp dẫn chỉ dành cho đoàn viên - lao động. Điều này sẽ giúp họ thấy rõ lợi ích khi tham gia tổ chức Công đoàn" - bà Loan nhấn mạnh. 

Dịp này, bà Nguyễn Kim Loan mong muốn cán bộ Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu, nỗ lực cùng LĐLĐ thành phố hoàn thành mọi nhiệm vụ. Qua đó, cùng góp sức đưa TP HCM vào tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, như kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Mỗi cán bộ Công đoàn phải trở thành người bạn đồng hành, người cố vấn tin cậy của NLĐ, góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Công đoàn hiện đại, năng động và thực sự vững mạnh.


    Thông báo