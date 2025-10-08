Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Chiều 8-10, Thành ủy TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức chủ trì họp báo.

Chính thức khai mạc vào sáng 14-10

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức cho biết chủ đề đại hội là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức thông tin về đại hội tại buổi họp báo

Có 550 đại biểu được triệu tập dự đại hội, trong đó 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ đại biểu.

Các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Sáng 13-10, đại biểu tham dự đại hội phiên trù bị. Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự đại hội phiên chính thức và bế mạc.

Đại hội sẽ được chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày 14-10 và được truyền hình trực tiếp trên HTV với 4 điểm cầu truyền hình, kết nối từ điểm tổ chức đại hội đến trung tâm thành phố và các địa phương. Qua đó ghi nhận những chia sẻ, tình cảm, sự kỳ vọng và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các xã, phường và đặc khu Côn Đảo.

Cơ hội và thách thức đan xen

Ông Dương Anh Đức cho hay Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

TP HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Từ đó mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Đại diện các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo

Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề ô nhiễm môi trường còn nhiều thách thức; chênh lệch giàu nghèo còn lớn; thách thức từ cạnh tranh thu hút đầu tư…. đặt ra yêu cầu thành phố phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những giải pháp phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

Theo ông Dương Anh Đức, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác lập mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, dựa trên đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại biểu tham dự họp báo

TP HCM triển khai nghiên cứu phát triển các ngành có nhiều tiềm năng, như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, không gian vũ trụ, hydrogen xanh, công nghệ gen, sinh học..., thân thiện với môi trường; thu hút các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn, chip. Xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đồng thời phát triển các sản phẩm công nghệ mới; phát triển các khu mậu dịch thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển các trung tâm logistics, các cụm cảng trung chuyển quốc tế...

Cùng với đó là xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam tại TP HCM; đặt mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; khởi công giai đoạn 2 Khu đô thị Phú Mỹ Hưng; đẩy nhanh tiến độ Khu đô thị biển Cần Giờ; triển khai các dự án nâng cấp đô thị Vũng Tàu, Hồ Tràm và Phú Mỹ.

Thành phố ứng dụng IoT và AI để quản lý năng lượng, nước, các dịch vụ công cộng thiết yếu và giám sát môi trường đô thị; sử dụng dữ liệu lớn để tối ưu hóa giao thông.

Ứng dụng công nghệ điểm danh đại biểu

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Phạm Hồng Sơn đã thông tin về việc ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội lần này.

Phóng viên VTV đặt câu hỏi về công tác chuyển đổi số trong kỳ đại hội lần này tại buổi họp báo

Ông Phạm Hồng Sơn cho biết trong 3 ngày diễn ra đại hội, ngoài hoạt động chính còn có các hoạt động bên lề đại hội.

Sẽ có 3 không gian triển lãm tại đại hội, trong đó có một không gian triển lãm gắn với thành tựu đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số của TP HCM với những sản phẩm công nghệ mới, lần đầu được xuất hiện.

Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Phạm Hồng Sơn thông tin về việc ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội lần này

Ngoài ra, đại hội lần này sẽ ứng dụng khoa học - công nghệ để điểm danh đại biểu, không điểm danh bằng hình thức truyền thống.

Đáng chú ý, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM, toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội sẽ được đăng tải lên app, trừ những tài liệu mật. Qua app, đại biểu sẽ tiếp cận và tham gia đóng góp ý kiến. Đến thời điểm này, đại biểu đã được tiếp cận tài liệu đại hội qua app.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, app này sẽ được tiếp tục sử dụng sau đại hội để phục vụ cho các cuộc họp của thành phố.

Ông cho biết qua 2 ngày triển khai ứng dụng, các đại biểu đã cảm nhận được sự chuyển đổi số mạnh mẽ. Đến thời điểm hiện nay, app đã hoàn thiện 95%, phần còn lại đang được tiếp tục cập nhật.

Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh trong suốt nhiệm kỳ qua, các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, phản ánh sinh động, kịp thời những nỗ lực và thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng thời cũng là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo thành phố nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để kịp thời khắc phục. Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của các cơ quan báo chí.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi họp báo

Ông Đặng Minh Thông lưu ý công tác tuyên truyền cần làm nổi bật thành tựu và khát vọng phát triển. Quan trọng hơn cả là phải làm toát lên được tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và những điểm đột phá trong định hướng phát triển giai đoạn 2025 - 2030.

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, trong thời gian diễn ra đại hội là giai đoạn đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và có định hướng cao. Do đó, các cơ quan báo chí tác nghiệp chuyên nghiệp, tuân thủ nghiêm quy định.

Ông Đặng Minh Thông lưu ý sau khi đại hội kết thúc, cần tuyên truyền nhanh chóng, sâu rộng kết quả đại hội, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

"Báo chí phải là lực lượng chủ lực trong việc phân tích, diễn giải, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà đại hội đã đề ra; biến nghị quyết của Đảng thành nhận thức, ý chí và hành động của toàn dân" – ông Đặng Minh Thông nói.

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh lãnh đạo Thành ủy TP HCM cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin chủ động, minh bạch, kịp thời, để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6 nội dung trọng tâm phát triển hạ tầng TP HCM xác định tập trung vào 6 nhóm nội dung trong tâm phát triển hạ tầng. Đó là, phát triển hệ thống đường sắt đô thị theo định hướng TOD kết nối hiệu quả nội đô và các trung tâm chức năng; xây dựng, nâng cấp các tuyến đường sắt tốc độ cao chở khách, đường sắt vận chuyển hàng hóa (tuyến Bàu Bàng - Đồng Nai - Cái Mép Thị Vải); hoàn thiện các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4. Thúc đẩy liên kết vùng thông qua hệ thống trục giao thông Quốc lộ 13, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Long Thành. Khai thác hiệu quả vận tải đường sông: luồng Sài Gòn - Đồng Nai - Soài Rạp và các tuyến ven biển kết nối với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ gắn với logistics và dịch vụ cảng; nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo…



