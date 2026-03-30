Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm

Huyền Trân

(NLĐO) - Dự kiến, Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 có khoảng 600 đại biểu tham dự.

Sáng 30-3, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi họp báo do Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, chủ trì. Cùng chủ trì buổi họp báo có Hòa thượng Thích Nhật Hỷ và Thượng tọa Thích Thanh Phong.

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo.

Theo thông tin được công bố tại buổi họp báo, Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5-4 tại Việt Nam Quốc Tự với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Dự kiến, Đại hội quy tụ khoảng 600 đại biểu tham dự gồm các đại biểu Ban Chứng minh, đại biểu Trung ương Giáo hội, khách mời, đại biểu chính quyền và 434 đại biểu chính thức. Ban tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội sẽ có sự tham dự của Đức Pháp chủ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan trung ương, TPHCM và đại diện các tôn giáo khác.

Phần tham luận tại Đại hội sẽ có 18 bài phát biểu của đại diện Ban giáo dục Phật giáo, Ban hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Ni giới, Tịnh xá Lộc Uyển...

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm - Ảnh 2.

Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, phát biểu tại họp báo.

Cũng tại họp báo, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho biết Tiểu ban nhân sự Đại hội đã thống nhất xây dựng đề án nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (nhiệm kỳ 2026-2031) với tổng số ủy viên dự kiến là 105 vị, gồm 95 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết. 

Phát biểu tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, cho biết lần này, TPHCM được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn làm Đại hội điểm. Đây là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, làm cơ sở để triển khai tại 33 tỉnh, thành phố còn lại.

Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm - Ảnh 3.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, phát biểu tại họp báo.

Hòa thượng Thích Lệ Trang khẳng định đây là sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TPHCM đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận tổ chức. Do đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh, trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cần chú trọng chất lượng nội dung, tuân thủ các quy định về nhân sự, sáp nhập các Ban ngành theo định hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Trước thềm Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã triển khai treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, băng rôn, pano tại nhiều cơ sở tự viện nhằm chào mừng Đại hội và hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026). Ban Trị sự cũng phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy, giao thông và cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, đặc biệt trong hai ngày cao điểm.

Thông cáo báo chí Đại hội cũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Phật giáo TPHCM tiếp tục tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Trong đó, các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã được vinh dự hiệp thương vào các chức danh: Hòa thượng Thích Lệ Trang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch (không chuyên trách); nhiều chức sắc Phật giáo được cơ cấu là ủy viên đại diện khối tôn giáo, dân tộc; Thượng tọa Thích Thiện Quý trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, nhiều Tăng Ni cũng trúng cử đại biểu HĐND cấp cơ cở.

Cùng với công tác Phật sự, thời gian qua, Phật giáo, Tăng Ni các chùa trên địa bàn thành phố còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ người dân khó khăn với tổng giá trị các chương trình thiện nguyện đạt gần 4.118 tỉ đồng.

Phát động cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026"

(NLĐO)- Cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo "Sáng đạo trong đời 2026" nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ và lối sống hướng thiện trong đời sống hiện đại.

Phật giáo đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo