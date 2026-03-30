Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được chọn làm đại hội điểm

Sáng 30-3, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Buổi họp báo do Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, chủ trì. Cùng chủ trì buổi họp báo có Hòa thượng Thích Nhật Hỷ và Thượng tọa Thích Thanh Phong.

Theo thông tin được công bố tại buổi họp báo, Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5-4 tại Việt Nam Quốc Tự với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Dự kiến, Đại hội quy tụ khoảng 600 đại biểu tham dự gồm các đại biểu Ban Chứng minh, đại biểu Trung ương Giáo hội, khách mời, đại biểu chính quyền và 434 đại biểu chính thức. Ban tổ chức Đại hội cho biết, Đại hội sẽ có sự tham dự của Đức Pháp chủ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các cơ quan trung ương, TPHCM và đại diện các tôn giáo khác.

Phần tham luận tại Đại hội sẽ có 18 bài phát biểu của đại diện Ban giáo dục Phật giáo, Ban hướng dẫn Phật tử, Ban Hoằng pháp, Ban Phật giáo Quốc tế, Ban Ni giới, Tịnh xá Lộc Uyển...

Cũng tại họp báo, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho biết Tiểu ban nhân sự Đại hội đã thống nhất xây dựng đề án nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (nhiệm kỳ 2026-2031) với tổng số ủy viên dự kiến là 105 vị, gồm 95 ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết.

Phát biểu tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội, cho biết lần này, TPHCM được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn làm Đại hội điểm. Đây là Đại hội đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, làm cơ sở để triển khai tại 33 tỉnh, thành phố còn lại.

Hòa thượng Thích Lệ Trang khẳng định đây là sự kiện quan trọng nhất của Phật giáo TPHCM đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận tổ chức. Do đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh, trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội cần chú trọng chất lượng nội dung, tuân thủ các quy định về nhân sự, sáp nhập các Ban ngành theo định hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.

Trước thềm Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã triển khai treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, băng rôn, pano tại nhiều cơ sở tự viện nhằm chào mừng Đại hội và hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026). Ban Trị sự cũng phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, y tế, phòng cháy chữa cháy, giao thông và cung cấp điện liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, đặc biệt trong hai ngày cao điểm.