Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra từ 15 đến 17-6

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra từ 15 đến 17-6

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 15 đến 17-6-2026.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội) với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra từ 15 đến 17-6 - Ảnh 1.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì chương trình gặp mặt báo chí tuyên truyền về Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội có chủ đề: Phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới", xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước; đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào 2 khâu đột phá là: xây dựng tổ chức Hội các cấp tinh - gọn - mạnh, đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; tích cực, chủ động, thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2026-2031 của các cấp Hội Cựu chiến binh đề ra tại dự thảo Báo cáo chính trị là: Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đề ra.

Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp.

Hội tiếp tục phát huy vai trò trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cấp Hội; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Hội có hơn có 324.602 hội viên là đảng viên được bầu dự đại hội đảng các cấp; 129.771 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; 63.682 cán bộ, hội viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó 50.553 người trúng cử, đạt tỷ lệ 79%.

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi tiếp tục được triển khai hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công được triển khai sâu rộng với tổng nguồn lực huy động hơn 971 tỉ đồng. Hội cũng tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp tìm kiếm được 20.725 hài cốt liệt sĩ, cung cấp hàng nghìn thông tin về nơi an táng liệt sĩ và phối hợp giám định ADN xác định danh tính 6.337 trường hợp.

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, triển khai tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, thực hiện tốt chế độ, chính sách, tư vấn trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân; đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan quân sự đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tin liên quan

Cựu chiến binh - chiến sĩ trên mặt trận mới

Cựu chiến binh - chiến sĩ trên mặt trận mới

Cựu chiến binh, tướng lĩnh quân đội về hưu đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh

Xúc động chứng kiến cựu chiến binh 95 tuổi ngồi xe lăn tới xem diễu binh

(NLĐO) - Cụ Nguyễn Văn Môn năm nay đã 95 tuổi, là cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hội Cựu chiến binh Hội Cựu chiến binh Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo