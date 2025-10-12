HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng 12-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị - Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tới dự phiên trù bị Đại hội. Ảnh: Nhật Bắc

Trước khi tiến hành phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tại phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc của Đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội và tại các tổ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Được tổ chức trong hai ngày 12 và 13-10, Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc".

Phương châm của Đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Tham dự Đại hội có 453 đại biểu chính thức (trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ; cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thời gian qua, Đảng ủy Chính phủ đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội đảng các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến ngày 28-8-2025, 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, bảo đảm nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Nhân dịp tổ chức Đại hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; triển lãm thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị - Ảnh 2.

Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: VGP

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị - Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: VGP

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị - Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan các triển lãm được tổ chức nhân dịp Đại hội. Ảnh: VGP

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị - Ảnh 5.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I tiến hành phiên trù bị - Ảnh 6.

