Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Sáng 12-10, đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM đã dâng hương Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Dẫn đầu đoàn là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700), bậc tướng quốc tài ba thời chúa Nguyễn Phúc Chu, nổi danh với nhiều lần cầm quân dẹp loạn biên cương.

Ông được xem là vị tướng mở cõi phương Nam với việc xác lập chủ quyền cho người Việt tại Nam Bộ vào năm 1698.

Kể từ thời điểm đó, miền đất này chính thức trở thành một phần lãnh thổ Đại Việt, tức Việt Nam ngày nay. Ông là người có công đầu trong thiết lập hệ thống chính quyền ở vùng đất Nam Bộ.

Một số hình ảnh các đại biểu tại Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh:





Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Lãnh đạo TP HCM dâng hương tại Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh





Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tại Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh



Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM đã có nhiều hoạt động như trải nghiệm tuyến metro số 1, dâng hương tại Đền tưởng niệm các vua Hùng...