Đại hội Đảng bộ UBND TP HCM: Xây dựng thành phố thành trung tâm tài chính, công nghệ khu vực

Chiều 22-8, Đảng ủy UBND TP HCM đã phát thông cáo báo chí về Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 23-8 tại Hội trường Bộ Tư lệnh TP HCM với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP HCM có 52 thành viên; Ban Thường vụ Đảng ủy có 13 thành viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 11 thành viên; Thường trực Đảng ủy có 6 thành viên.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm

Đại hội có chủ đề "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố và đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới".

Mục tiêu Đại hội: "Xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; thực hiện thành công 4 trụ cột về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân; xây dựng TP HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, trở thành một đầu mối lớn về giao thông và logistics, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh, hiện đại, bền vững".

TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á

Đại hội đề ra 28 chỉ tiêu, trong đó lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có 19 chỉ tiêu; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận có 9 chỉ tiêu.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, có chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP.

Đến năm 2030, đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân; đến năm 2030, 100% người dân thành phố được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/1 năm.

Đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn; đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố (20.000 căn)…

3 chương trình đột phá, 5 công trình trọng điểm

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND TP HCM sẽ thực hiện 3 chương trình đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển văn hóa - thể thao.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố tập trung vào 5 nội dung trọng tâm. Trong đó ban hành chính sách thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu lớn, phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, không gian, sinh học - dược phẩm cao cấp, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 23-8 tại Hội trường Bộ Tư lệnh TP HCM

Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo của thành phố theo mô hình PPP, triển khai yêu cầu tại Nghị quyết 57 về phát triển cơ chế tài chính ngoài ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Về phát triển kinh tế tư nhân, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, như hỗ trợ phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực, đủ năng lực tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; hỗ trợ khu vực tư nhân ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Đồng thời hỗ trợ hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt tầm tập đoàn công nghệ dẫn đầu thị trường…

Về phát triển văn hóa - thể thao, tập trung vào 4 nội dung trọng tâm, như thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho thành phố.

Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, trong đó có các công trình lớn mang tính biểu tượng như Trung tâm Nghệ thuật truyền thống, Nhà hát thành phố, Khu Liên hợp thể thao quốc tế Rạch Chiếc…

Năm công trình trọng điểm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế; đường sắt đô thị TP HCM; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM; xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; xây dựng Đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại TP HCM.