Đại hội Hội Sân khấu TP HCM - Khi sân khấu bước vào một không gian phát triển mới

Nhà báo, đạo diễn Thanh Hiệp (Trưởng Ban Lý luận phê bình) thông qua quy chế Đại hội

Sáng 8-6, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội Sân khấu TP HCM khai mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026 – 2031 với sự tham dự của 149/174 đại biểu chính thức, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, đạo diễn, tác giả và những người làm nghề nhiều thế hệ.

Đến tham dự có bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân Vận Thành ủy TP HCM, Bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm – Phó Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, ông Lê Nguyên Hiều – Thường trực Đoàn chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM…

NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM nhận định, điều dễ nhận thấy trong không khí đại hội lần này là cảm giác của một giai đoạn chuyển mình. "Sân khấu thành phố đang bước vào một không gian phát triển mới khi những thay đổi về tổ chức hành chính, mô hình quản trị đô thị và định hướng phát triển vùng đang tạo ra những tác động trực tiếp đến đời sống nghệ thuật biểu diễn. Hứa hẹn gặt hái được nhiều thành quả nghệ thuật mới cho sàn diễn khi sát nhập thêm 2 khu vực: Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, trở thành siêu đô thị là trung tâm văn hóa lớn của cả nước" – NSND Trần Ngọc Giàu nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Sân khấu TP HCM lần thứ 1 (2026-2031)

Sự hiện diện của những gương mặt nghệ sĩ gạo cội như NSND Kim Cương, NSƯT Thành Lộc, NSND Thanh Tuấn, NSND Thoại Miêu, NSND Thanh Vy, NSND Kim Xuân, NSND nhạc sĩ Hồ Văn Thành, NSƯT Lê Thiện, Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu….cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đã mang ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ nghề nghiệp lớn – nơi các thế hệ cùng nhìn lại một chặng đường và chuẩn bị cho những bước đi mới.

Từ một nhiệm kỳ nhiều áp lực đến diện mạo sân khấu năng động

Báo cáo tổng kết của NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM cho thấy trong 6 năm qua, dù đối diện nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư, sự thay đổi thói quen thưởng thức và áp lực cạnh tranh của các loại hình giải trí mới, sân khấu TP HCM vẫn duy trì được sức sản xuất đáng kể.

Mỗi năm, thành phố có từ 90 đến 120 vở diễn của các đơn vị công lập và xã hội hóa được phúc khảo, công diễn và tham gia các liên hoan toàn quốc. Nhiều đơn vị vẫn duy trì hoạt động thường xuyên, tạo nên một hệ sinh thái sân khấu đa dạng từ cải lương, kịch nói, hát bội đến sân khấu thử nghiệm, thiếu nhi và các mô hình xã hội hóa.

Điều quan trọng hơn những con số là sân khấu TP HCM vẫn giữ được vị trí của một thị trường biểu diễn năng động hàng đầu cả nước – nơi nhiều khuynh hướng nghệ thuật cùng tồn tại, cạnh tranh và bổ sung cho nhau.

Từ trái sang: NSND Kim Xuân, NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Cương, NSND Trịnh Kim Chi., NSND Trần Minh Ngọc

Đại hội của một không gian sân khấu mở rộng

Một điểm đặc biệt của đại hội lần này là sự mở rộng không gian hội nghề nghiệp.

Bên cạnh lực lượng sân khấu TP HCM, đại biểu từ khu vực Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũng tham gia, phản ánh xu hướng liên kết vùng đang ngày càng rõ nét trong đời sống văn hóa – nghệ thuật.

Cả gia đình tham dự đại hội: Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, NSƯT nhạc sĩ Văn Hai, NSND Thanh Vy

Câu chuyện kế thừa và trách nhiệm với tương lai

Một trong những nội dung được giới làm nghề quan tâm là công tác nhân sự.

Đại hội đã giới thiệu 14 nhân sự vào danh sách bầu cử Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm: Đạo diễn Tôn Thất Cần, NSND Trịnh Kim Chi, NSƯT – đạo diễn Lê Nguyên Đạt, NSND Trần Ngọc Giàu, diễn viên Việt Hà (Nhà hát Kịch TP HCM), Tác giả Trần Minh Hải (Bình Dương), Tác giả Trần Văn Hưng, Nhạc sĩ – NSƯT Võ Thanh Liêm, NSND Phượng Loan, NSƯT Tuyết Thu, Nhà báo – đạo diễn Thanh Hiệp, NSƯT xiếc Ánh Tuyết, NSND Mỹ Uyên và họa sĩ Trần Hồng Vân. Đại hội đã tiến hành bầu cử, dự kiến chọn 11 thành viên tham gia Ban chấp hành Hội Sân khấu TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ trái sang: NSƯT Linh Trung, NSND Thanh Tuấn, NSND Phượng Loan, đạo diễn Thanh Hiệp và NSƯT Tô Châu

Phía sau câu chuyện nhân sự là bài toán lớn hơn: làm thế nào để xây dựng đội ngũ kế thừa đủ năng lực trước những thay đổi rất nhanh của đời sống nghệ thuật hôm nay.

Sân khấu đang đứng trước nhiều thách thức: thiếu kịch bản mạnh, thiếu đạo diễn trẻ có ngôn ngữ riêng, áp lực giữ khán giả và yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động biểu diễn.

Vì vậy, nhiệm kỳ mới được kỳ vọng không chỉ tiếp tục giữ lửa nghề mà còn phải tạo ra cơ chế phát hiện, đào tạo và trao cơ hội cho lớp nghệ sĩ kế cận.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 8 và 9-6.

Một số hình ảnh của ngày đại hội khai mạc: 8-6 tại Nhà hát Trần Hữu Trang:

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Sân khấu TP HCM (nhiệm kỳ 2026-2031)

Các nghệ sĩ thuộc chi hội Trường Đại học Sân khấu TP HCM

Các đại biểu tham dự đại hội

NSND Phượng Loan và NSƯT Vũ Luân bầu chọn đại biểu xứng đáng tham gia Ban chấp hành Hội Sân khấu TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Vợ chồng NSƯT KIm Tử Long - Trinh Trinh bầu chọn đại biểu xứng đáng tham gia Ban chấp hành Hội Sân khấu TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031

Từ trái sang: Tác giả Trần Mỹ Trang, Ngọc Trúc, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Kháng Chiến, Đức Hiền

NSND Trần Ngọc Giàu dìu thầy của ông là đạo diễn Thanh Hạp đến thùng phiếu tham gia bầu chọn BCH mới

Từ trái sang: NSƯT Tuyết Thu, NSND Trịnh Kim Chi, bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm và NSND Mỹ Uyên



