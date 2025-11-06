Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 5-11, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ XI - 2025.



Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) Thủ đô lần thứ XI năm 2025. Ảnh: H.N.

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) Thủ đô lần thứ XI năm 2025 là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao của Hà Nội. Với 25 môn thi đấu, hàng ngàn vận động viên, trọng tài tham gia, Đại hội không chỉ là sân chơi rèn luyện, thi đua mà còn là ngày hội của tinh thần thể thao, đoàn kết và lan tỏa lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI được tổ chức trong 42 ngày, từ 4-11 đến 15-12-2025, tại 12 xã, phường và 4 cơ sở thể thao trực thuộc Sở. Đại hội sẽ thi đấu 25 môn thể thao, gồm: Bơi, điền kinh, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, Taekwondo, vật, quần vợt, bóng chuyền (da, hơi), bóng rổ, Karate, Thể dục Aerobic, Wushu, Billiards & Snooker, cờ vua, cờ tướng, khiêu vũ thể thao, Pencak silat, Vovinam, Roller Sports, Thể thao điện tử, võ cổ truyền, đá cầu, thể dục dưỡng sinh, kéo co.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 28-11 tại Cung Điền kinh Hà Nội, còn Lễ tổng kết tổ chức tại Nhà Văn hóa - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội. Đại hội năm nay là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết điểm mới nổi bật là lần đầu tiên Đại hội được tổ chức theo chính quyền hai cấp: cơ sở và thành phố. Ở cấp xã, phường, các địa phương tổ chức tối thiểu 8 môn thể thao quần chúng, tập trung vào những nội dung được người dân yêu thích như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bơi, điền kinh... cùng nhiều trò chơi dân gian.

Ở cấp thành phố, Đại hội năm nay có 25 môn thi đấu, tăng 3 môn so với kỳ Đại hội lần thứ X (năm 2022). Ba môn mới gồm Thể thao điện tử, Roller Sports và Khiêu vũ thể thao, đều là những nội dung hiện đại, hấp dẫn giới trẻ. Các môn này sẽ được tổ chức tại những địa điểm có hạ tầng tiêu chuẩn quốc gia - quốc tế, như sân Quần Ngựa (Khiêu vũ thể thao, Thể thao điện tử) và Trung tâm thương mại Royal City (Roller Sports), những nơi từng phục vụ SEA Games 31.

Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI còn là dịp tổng kết phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào "Thể thao cho mọi người" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Qua đó, thành phố hướng đến mục tiêu đến năm 2030 có trên 50% dân số Hà Nội thường xuyên tập luyện thể thao, góp phần nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

Với tinh thần "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Thủ đô", Đại hội TDTT Thủ đô lần thứ XI năm 2025 hứa hẹn sẽ trở thành ngày hội lớn của Nhân dân, nơi tinh thần thể thao, ý chí rèn luyện và tình đoàn kết lan tỏa mạnh mẽ. Hà Nội đang sẵn sàng cho một kỳ Đại hội quy mô, hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng hình ảnh "Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại" không chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà cả trong phong trào thể dục thể thao.