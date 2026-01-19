Đại hội XIV bước vào ngày làm việc đầu tiên

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), hôm nay, 19-1-2026, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước

Những ngày này, khắp các nẻo đường, tuyến phố từ trung tâm đến ngoại ô thủ đô Hà Nội đều được trang hoàng rực rỡ với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cây xanh, tiểu cảnh, pa-nô, áp-phích... Tất cả tạo nên không khí trang trọng, phấn khởi trước ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Dọc các trục đường chính dẫn vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, hệ thống đèn LED và bảng điện tử luân phiên trình chiếu các khẩu hiệu chào mừng Đại hội XIV của Đảng: "Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; "Vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"; "Tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc".

Khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng các tuyến đường cửa ngõ cũng được cấp ủy, chính quyền, nhân dân thủ đô trang trí với các cụm pa-nô, băng-rôn... Các phường, xã đã lắp dựng gần 1.800 cụm pa-nô, 17.000 băng-rôn chào mừng Đại hội XIV của Đảng và hàng ngàn cụm pa-nô, băng-rôn mừng năm mới 2026 gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tuyến đường tại thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, biểu trưng... chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: HẢI ANH

Các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, giao thông... cũng được các ngành chuẩn bị chu đáo. Theo TTXVN, ngày 18-1, Công an TP Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Theo đó, trong các ngày 18, 21, 23 và 24-1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) diễn ra nhiều hoạt động trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động này, Công an TP Hà Nội thông báo tạm cấm toàn bộ phương tiện (trừ ô tô phục vụ đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ) hoạt động trên một số tuyến đường. Đồng thời, tổ chức phân luồng, hướng đi cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến đường như sau: Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long và ngược lại; Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25-1, với sự tham dự của 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Đại hội được tổ chức với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội XIV sẽ được đón các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; đã gửi thư thông báo chính thức tới các tổ chức chính đảng, và mời các đoàn ngoại giao tham dự phiên khai mạc, bế mạc đại hội.

Đại hội XIV của Đảng sẽ thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều văn kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của đất nước, bao gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành đúng quy định của Đảng, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm "đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ"; bảo đảm sự hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm và triển vọng phát triển.

Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Trước đó, tại họp báo quốc tế thông tin về Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế trong công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đại hội đã được triển khai từ sớm, có kế hoạch cụ thể với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng quyết tâm của Đảng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đại hội; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Tính đến thời điểm khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội, có 597 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; 79 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính đăng ký tham dự đưa tin về đại hội.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội về Đại hội XIV của Đảng - đại hội lịch sử, mang tính bước ngoặt của đất nước.

Báo chí đã tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; kết quả, thành tựu sau 40 năm đổi mới. Tập trung tuyên truyền 7 nghị quyết của Bộ Chính trị thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn đột phá. Nêu bật những đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế, truyền thông quốc tế về sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 40 năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, dân tộc.

3 đột phá chiến lược Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV - cho biết một trong những chủ trương đổi mới rất quan trọng, có tính đột phá trong quá trình chỉ đạo và thực hiện nội dung Văn kiện trình Đại hội XIV là triển khai sớm các quyết sách, chiến lược mới trước đại hội, qua kiểm nghiệm thực tế cùng với kinh nghiệm được tổng kết 40 năm đổi mới chắt lọc, đưa vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV xem xét, quyết nghị. Về 3 đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo các văn kiện, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh từng nội dung, giải pháp đều được thể hiện trong Chương trình hành động rất cụ thể và rõ ràng. Một là, phải đột phá mạnh mẽ về thể chế để hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chính sách "chiêu hiền, đãi sĩ" trọng dụng nhân tài, tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực khoa học - công nghệ... Ba là, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng số và hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng...



