Kiểm tra công tác phục vụ Đại hội XIV của Đảng tại sân bay cửa ngõ thủ đô

Ngày 16-1, Đoàn công tác của Cục Hàng không Việt Nam do Cục trưởng Uông Việt Dũng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra hiện trường công tác bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: CAAV

Tại đây, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà đã báo cáo Cục trưởng toàn bộ hệ thống nhân sự và trang thiết bị đã được kích hoạt ở trạng thái cao nhất, các đơn vị tại Cảng đã chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng phục vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất. Về hạ tầng, các hạng mục mở rộng nhà ga T2 đã được đưa vào khai thác từ ngày 19-12-2025. Việc bổ sung thêm quầy thủ tục, kiosk check-in và hệ thống gửi hành lý tự động giúp năng lực thông qua tại T2 tăng lên đáng kể, sẵn sàng đón lượng khách quốc tế dự báo đạt trên 50.000 khách/ngày.

Bên cạnh đó, Cảng đã tính toán tối ưu hóa toàn bộ 98 quầy thủ tục hiện có tại Nhà ga T1. Trong số đó, luôn sắp xếp sẵn sàng một cơ số quầy dự phòng tại các khu vực sảnh A, B, E để phục vụ các hãng hàng không khi có nhu cầu tăng chuyến hoặc giải tỏa hành khách khi phát sinh tình huống đông, tắc cục bộ trong khu vực làm thủ tục check-in.

Sau khi thị sát các khu vực trọng yếu, Cục trưởng Uông Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cùng các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch triển khai phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Lễ hội Xuân 2026.

Cục trưởng Uông Việt Dũng và Đoàn kiểm tra làm việc tại cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: CAAV

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, lơ là dù là chi tiết nhỏ nhất. Mọi mắt xích trong dây chuyền phải vận hành thông suốt, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong khai thác, không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến an toàn bay và quyền lợi của hành khách.

Bên cạnh đó, Cục trưởng nhấn mạnh, trong giai đoạn cao điểm sắp tới, các đơn vị cần tăng cường bố trí nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng văn hóa ứng xử, chuyên nghiệp, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; bảo đảm thông suốt hoạt động khai thác, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng và bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Lễ hội Xuân 2026.