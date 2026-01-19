HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại hội XIV: Mệnh lệnh đột phá về tư duy lý luận

Tiến sĩ TÔ VĂN TRƯỜNG

(NLĐO) - Đại hội XIV của Đảng không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà là thời điểm xác lập nền tảng lý luận cho nửa thế kỷ phía trước.

Hôm nay, 19-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc phiên trù bị tại Hà Nội. Trong không khí cả nước dõi theo những quyết sách hệ trọng cho chặng đường phát triển mới, chúng ta chờ đợi một cuộc bứt phá về tư duy lý luận - chìa khóa để giải phóng nguồn lực quốc gia.

Đại hội XIV: Mệnh lệnh đột phá về tư duy lý luận từ thực tế sinh động - Ảnh 1.

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tiền đề quan trọng cho sự đổi mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 231-KL/TW ngày 8-1-2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-1-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030".

Kết luận số 231-KL/TW nêu rõ: Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, công tác lý luận đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng… Tuy nhiên, công tác lý luận còn chậm đổi mới, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn, chưa phát huy tốt vai trò định hướng, dẫn dắt, thúc đẩy thực tiễn; công tác giáo dục, tuyên truyền chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng đội ngũ cán bộ lý luận chưa đồng đều, thiếu chuyên gia đầu ngành; phát huy dân chủ trong nghiên cứu còn hạn chế; hợp tác quốc tế chưa được quan tâm đúng mức.

Sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật này của Đảng thể hiện trong Kết luận số 231-KL/TW là tiền đề quan trọng cho sự đổi mới.

Thực tế hơn 40 năm qua cho thấy, nhiều địa hạt thực tiễn đã đi trước. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân ngày nay không chỉ đóng góp lớn vào tăng trưởng mà còn tiên phong trong sáng tạo và cạnh tranh quốc tế. Hiện khu vực này đã tạo ra khoảng 51% GDP và tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số lao động - những con số vượt xa khuôn khổ một thành phần "bổ sung" trong nền kinh tế.

Đại hội XIV: Mệnh lệnh đột phá về tư duy lý luận từ thực tế sinh động - Ảnh 2.

Việt Nam thu hút đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực công nghệ cao. Ảnh: Vietnam+

Trong lịch sử phát triển, nhiều quốc gia từng bước ra khỏi giới hạn tư duy để tạo đột phá thể chế như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ba Lan... Điểm chung của họ là thực tiễn luôn mở đường nhưng lý luận đã kịp thời tháo rào, thậm chí cho phép "làm trước, điều chỉnh sau". Đó chính là bài học Việt Nam không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, nếu tư duy lý luận theo sau để "hợp thức hóa" những gì đã rồi, nó sẽ mất đi vai trò dẫn đường. Đột phá lý luận lần này cần xác định rõ: Chuyển từ tư duy "Nhà nước quản lý những gì mình có" sang "Nhà nước kiến tạo môi trường cho xã hội làm tất cả những gì pháp luật không cấm". Cần chính thức thừa nhận khu vực tư nhân là một trụ cột chủ đạo của nền kinh tế, với quyền tiếp cận công bằng đối với đất đai, tín dụng, dữ liệu và cơ hội.

Thể chế hóa tinh thần "đổi mới không có điểm dừng"

Thực tế những năm gần đây đã chứng minh: các chủ trương đúng đắn chỉ mang lại kết quả khi tư duy, thể chế và tổ chức thực hiện được hoàn thiện song hành. Việc nhiều sai phạm bị phát hiện, nhiều cán bộ kể cả ở cấp cao bị xử lý, cho thấy khoảng cách giữa ý chí chính sách và năng lực thực thi vẫn còn, và chỉ có thể thu hẹp bằng việc đổi mới tư duy, liêm chính hệ thống và siết kỷ luật thực thi.

Vì vậy, Đại hội XIV không thể chỉ dừng lại ở việc khẳng định đường hướng chung, mà cần thể chế hóa tinh thần "đổi mới không có điểm dừng" bằng hệ thống lý luận thực hành có khả năng dự báo và giải quyết các vấn đề mới nảy sinh. Cần nhìn thẳng vào sự thật: thực tiễn đang thúc ép lý luận phải tiến nhanh hơn, cụ thể hơn, mạch lạc hơn, để không có "vùng xám" cho sự tùy tiện, lợi ích nhóm hoặc trì trệ núp bóng tư duy bảo thủ.

Chính trong bối cảnh ấy, khuyến khích sáng tạo, dám làm và dám chịu trách nhiệm không chỉ là một khẩu hiệu chính trị, mà trở thành yêu cầu sinh tồn của chế độ. Lý luận phải tiếp tục mở đường, tạo hành lang bảo vệ cho những mô hình mới, cho cải cách mạnh mẽ thể chế, cho xây dựng đội ngũ liêm chính.

Thời điểm không thể chậm trễ

Việt Nam đang đứng trước "cửa sổ cơ hội" dân số vàng cuối cùng, trong khi áp lực cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Một tư duy cũ kỹ lúc này sẽ khiến đất nước phải trả giá bằng sự tụt hậu và trì trệ.

Đại hội XIV không chỉ là kỳ tổng kết một nhiệm kỳ, mà là thời điểm xác lập nền tảng lý luận cho nửa thế kỷ phía trước. Chúng ta chờ đợi một hệ thống lý luận mới, nơi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo sân chơi bình đẳng, nuôi dưỡng kinh tế tư nhân, trọng dụng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội toàn diện và bảo vệ môi trường sống bền vững.

Đổi mới tư duy hôm nay không chỉ là nhu cầu học thuật, đó là mệnh lệnh của cuộc sống là trách nhiệm mở đường của thế hệ hôm nay cho sự thịnh vượng của mai sau.

Bộ Chính trị đội ngũ cán bộ Thường trực Ban bí thư Đại hội Đảng XIV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo