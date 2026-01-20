HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Ông Nguyễn Văn Nên: Đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích

Văn Duẩn - Thế Dũng

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh chúng ta không thể cứ đại hội xong mới triển khai mà cần phải tăng tốc, vượt chướng ngại vật để về đích

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 20-1, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại Đoàn về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nên: Đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích - Ảnh 1.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi thảo luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Ảnh: Quang Phúc

Với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết, các đại biểu đã tập trung phân tích, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại buổi thảo luận của đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhìn nhận 3 nội dung lớn của Đảng được chắt lọc thành một bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng cho thấy cảm xúc sâu sắc nhất, ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất.

Ông Nguyễn Văn Nên: Đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, phát biểu tại buổi thảo luận của đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

"Viết ngắn mà đầy đủ là cực khó chứ không đơn giản, phải có tư duy, chỉ đạo và cuối cùng quyết định vẫn là người đứng đầu" - ông Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá những dấu ấn của nhiệm kỳ khóa XIII; trong đó, "thấp thoáng có đặc điểm, bối cảnh của TPHCM". Báo cáo cũng đã nêu những nhiệm vụ, mục tiêu, tầm nhìn, bước đi và đặc biệt, đã có "lời hiệu triệu".

"Đứng trước giờ phút lịch sử đã ấn định, buộc chúng ta phải hành động. Hiện nay, hành động tới năm 2030 là những việc gì?" - ông Nguyễn Văn Nên đặt vấn đề và cho biết có đại biểu cho rằng "một số hành động chưa được cụ thể, cần nghiên cứu thêm, từ đó đặt ra chương trình hành động đến năm 2030 và đến năm 2045.

"Chúng ta không thể cứ Đại hội xong mới triển khai, có việc mất nửa nhiệm kỳ mới có chương trình hành động cụ thể. Bây giờ, Đại hội xong, phải chuyển sang bước hai: Tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích" - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh. Ông cho rằng đây là sự đổi mới của Đảng, mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ông Nguyễn Văn Nên: Đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tăng tốc và vượt chướng ngại vật để về đích - Ảnh 3.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu kết luận buổi thảo luận. Ảnh: Quang Phúc

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao và cảm ơn các ý kiến của đoàn đại biểu TPHCM. Những ý kiến này sẽ được ghi đầy đủ để báo cáo Đoàn Chủ tịch.

Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Văn Nên cho biết một trong những dấu ấn của khóa XIII là bản lĩnh, tinh thần vượt qua thử thách dịch COVID-19. Trong đó, TPHCM đã nỗ lực phục hồi toàn diện, đặc biệt là kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ từ mức tăng trưởng âm.

Phát biểu kết luận buổi thảo luận, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM, cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến của đại biểu một cách nghiêm túc, trách nhiệm để chỉ đạo và điều hành công việc của thành phố sau này.

