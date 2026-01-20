Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Đại hội XIV là một thời khắc lịch sử

Cuối giờ chiều 20-1, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Phóng viên: Thưa đồng chí, thông điệp hiệu triệu của Đại hội XIV có ý nghĩa như thế nào khi chúng ta đặt ra mục tiêu đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao?

+ Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Mỗi kỳ Đại hội đều có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng Đại hội lần thứ XIV là một sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại. Đại hội XIV không chỉ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, mà còn đánh giá 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, mở ra một thời kỳ mới.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đây là một thời khắc lịch sử, đánh dấu bước chuyển sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Đại hội XIV là Đại hội khẳng định nền tảng, cơ sở và điều kiện để hiện thực hóa khát vọng của nhân dân ta cũng chính là mong muốn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Báo cáo mà Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội trong phiên khai mạc sáng 20-1 xác định thông điệp vững tin, khát vọng mới, tinh thần đột phá và hành động; thông điệp kỷ cương nhưng sáng tạo và thông điệp đoàn kết để phát triển. Đây là một sự đổi mới rất quan trọng trong phương pháp xây dựng văn kiện, khi tích hợp rất khoa học 3 văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng thành một báo cáo trung tâm.

Thông điệp ấy không chỉ mang tính hiệu triệu mà còn mang tính hành động và tính khả thi cao, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, nhất là các mục tiêu mang tính đột phá chiến lược mà trong dự thảo báo cáo đã trình bày, để đưa Nghị quyết Đại hội XIV nhanh chóng đi vào cuộc sống.

- Phóng viên: Trong kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như Đại hội XIV của Đảng, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông điệp đến nhân dân?

+ Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Tôi vinh dự khi được dự 3 kỳ Đại hội Đảng. Đại hội lần này mang lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Cùng với các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công tác tuyên truyền đã được Đảng ta, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo từ rất sớm.

Các cơ quan chức năng từ các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cùng các cơ quan báo chí đã chuẩn bị chủ động, toàn diện và có kế hoạch bài bản.

Công tác tuyên truyền đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và tinh thần, trách nhiệm, tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, kể cả các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương trong toàn bộ hệ thống chính trị đều tham gia công tác tuyên truyền, trực tiếp tham gia, trả lời phỏng vấn báo chí, tạo nên không khí gần gũi, giữa cấp ủy Đảng, người đứng đầu của Đảng gắn bó với nhân dân tại địa bàn của mình cũng như nhân dân trên cả nước.

Tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền đã định hướng, làm rõ và dẫn dắt những vấn đề mà nhân dân quan tâm, giúp nhân dân hiểu sâu, hiểu rõ hơn và tin tưởng về đường lối, chủ trương của Đảng, qua đó củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Điểm nổi bật thứ hai, năm nay công tác tuyên truyền được triển khai rất toàn diện và tổng hợp, vừa tuyên truyền những thành tựu to lớn của 40 năm đổi mới, vừa phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời gắn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã gắn liền với một sự kiện trọng đại, mang tính cách mạng, đó là việc triển khai Nghị quyết số 18 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả ngay. Điều này tạo ra một bước đổi mới quan trọng, tạo niềm tin mới, không gian phát triển mới mà nhân dân ta tin tưởng.

Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền về Đại hội XIV được gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết mang tính cách mạng, đột phá, các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tổng thể, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được trong 40 năm qua, đặc biệt là những kết quả toàn diện, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, thách thức.

Một điểm rất đáng ghi nhận nữa trong năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác truyền thông. Điều này vừa khẳng định chúng ta thực hiện tính cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại mà chúng ta có thế trận trong công tác truyền thông, tuyên truyền, vừa hiện đại, đa phương tiện, lan tỏa nhanh, mạnh, rộng khắp trên nhiều nền tảng, giúp công chúng trong nước và bạn bè quốc tế tiếp cận thông tin về Đại hội một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác nhất.

Trong đó, vai trò nòng cốt thuộc về Trung tâm Báo chí Đại hội và đội ngũ những người làm báo, đặc biệt là các cơ quan báo chí chủ lực sau khi được sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, giữ vững định hướng chính trị theo đúng yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáp ứng sự mong đợi của đại biểu Đại hội, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tướng!