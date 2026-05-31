Thời sự

Đại lễ Phật Đản 2026: Gieo hạt giống bình an trong mỗi người

Yến Anh

(NLĐO)- Đại lễ Phật Đản 2026 diễn ra tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, Phú Thọ với nhiều nghi lễ đặc trưng Kim Cương thừa thu hút đại chúng tham dự.

Chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay là: "Lan tỏa tâm từ bi". Tại buổi lễ, chư Ni Đại Bảo tháp đã tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi chư Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570.

Đại lễ Phật Đản 2026: Gieo hạt giống bình an trong mỗi người - Ảnh 1.

Ni sư Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên thực hiện nghi thức tắm Phật

Trong đó nhấn mạnh đây là một sự kiện đặc biệt, không chỉ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, mà còn là dịp để mỗi người con Phật nhìn lại, nhằm thấu hiểu hơn bài học sâu sắc từ chính cuộc đời của Đức Thế Tôn và lời dạy thiết thực của Ngài.

Cuộc đời Đức Phật như một "tấm bản đồ"

Trong truyền thống Kim Cương Thừa, cuộc đời Đức Phật được khái quát qua mười hai công hạnh lớn. Mỗi công hạnh không chỉ ghi dấu một chặng đường trong cuộc đời Ngài mà còn tượng trưng cho những bước chuyển hóa nội tâm của người tu học.

Đại lễ Phật Đản 2026: Gieo hạt giống bình an trong mỗi người - Ảnh 2.

Phật tử dâng hoa sen hình Phật đản sinh vi nhiễu bảo tháp

Việc Đức Phật rời hoàng cung để xuất gia được xem như biểu tượng của sự buông bỏ những ràng buộc và chấp trước. Sự kiện thành đạo dưới cội Bồ Đề thể hiện khả năng nhận ra bản tính thiện lành vốn có nơi mỗi con người. Ngài để lại xá lợi sau khi nhập Niết Bàn gợi nhắc về trách nhiệm để lại những giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

"Đức Phật đã đi trọn mười hai bước công hạnh ấy cách đây hơn 2.600 năm. Hành trình tiếp theo thuộc về mỗi chúng ta"- thông điệp của Đại lễ năm nay nhấn mạnh.

Đại lễ Phật Đản 2026: Gieo hạt giống bình an trong mỗi người - Ảnh 3.

Đoàn xe hoa cung rước Phật đản sinh

Để mỗi người cùng soi chiếu

Trong buổi sáng, chư Ni và đại chúng thực hiện nghi thức tụng bài tán thán được truyền thống ghi nhận là do Bồ Tát Long Thọ trước tác cách đây hơn 1.800 năm. Nội dung ca ngợi mười hai công hạnh của Đức Phật và ý nghĩa chuyển hóa sâu sắc của từng chặng đường giác ngộ.

Đến từ TPHCM, Phật tử Nguyễn Thị Thanh chia sẻ: Lễ Phật Đản ở Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên giống như một cánh cửa mở, giúp cho mỗi người con Phật bước vào tấm bản đồ tâm linh hai mươi sáu thế kỷ, để nhận ra mình cũng có thể đi trọn mười hai bước trên hành trình hạnh phúc giác ngộ.

Đại lễ Phật Đản 2026: Gieo hạt giống bình an trong mỗi người - Ảnh 4.

Nghi lễ tắm Phật. Mang ba lớp ý nghĩa cùng lúc: Tái hiện thời khắc Đức Phật đản sinh, gột rửa phiền não trong tâm và đánh thức điều thiện lành bên trong mỗi người

Chương trình Đại lễ gồm nhiều nghi thức đặc trưng như tắm Phật, cung rước xe hoa mừng Phật đản sinh, tụng bài tán thán mười hai công hạnh của Đức Phật, cúng dường đèn, phóng sinh thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương tham dự.

Hình ảnh những em nhỏ cùng ông bà, cha mẹ tham gia nghi thức tắm Phật hay thắp đèn cúng dường được xem là sự tiếp nối và trao truyền những giá trị văn hóa, tâm linh tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đối với giới trẻ, đây là dịp để tạm rời xa màn hình điện thoại, nhìn lại những điều đã trải qua trong năm, thực hành lối sống thiện lành hơn và hướng tâm cầu nguyện cho cha mẹ, gia đình cùng những người thân yêu được bình an.

Đại lễ Phật Đản 2026: Gieo hạt giống bình an trong mỗi người - Ảnh 5.

Phật tử dâng cúng đèn lên tôn tượng Đức Phật đản sinh

Lễ Phật Đản không chỉ là một ngày để tưởng nhớ, với người tu học Phật pháp, đây là thời điểm ý nghĩa trong cả một năm để nhìn lại con đường tu tập của chính mình.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570: Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng ngọn đèn từ bi

(NLĐO) - Đại lễ Phật đản là dịp để mỗi người con Phật nhìn lại nhằm thấu hiểu hơn bài học sâu sắc từ chính cuộc đời và lời dạy thiết thực của Đức Phật

