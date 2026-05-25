Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Chiều 25-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Tham gia đoàn có ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến Đức Pháp chủ, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Ông Trần Lưu Quang ghi nhận, tri ân những đóng góp của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội; đồng thời đồng hành, tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình lớn của TPHCM, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM chúc Đức Pháp chủ luôn khỏe mạnh, tiếp tục là chỗ dựa niềm tin, biểu tượng tinh thần để định hướng, giáo dục, dẫn dắt chức sắc, Phật tử đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đất nước và TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang. Ảnh: Trương Hoàng Giang

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM; bày tỏ vui mừng khi thành phố ngày càng phát triển, có nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Toàn. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe và trân trọng ghi nhận những cống hiến của Hòa thượng Thích Giác Toàn đối với Phật giáo Việt Nam cũng như sự phát triển của TPHCM. Ông Lê Quốc Phong chúc Hòa thượng Thích Giác Toàn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam; động viên tăng ni, đồng bào phật tử đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền TPHCM; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.



Hòa thượng Thích Giác Toàn gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo TPHCM; tin tưởng tập thể lãnh đạo thành phố luôn đoàn kết, đồng lòng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thành phố ngày càng phát triển, xã hội thanh bình, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

