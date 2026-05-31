Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570: Làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn bằng ngọn đèn từ bi

Sáng 31-5 (tức 15-4 âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hoà Hưng, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hoà thượng Viên Minh, Phó Pháp Chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lãnh đạo TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản

Theo đó, Đại lễ Phật đản là một sự kiện đặc biệt, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đản sanh. Đây còn là dịp để mỗi người con Phật nhìn lại nhằm thấu hiểu hơn bài học sâu sắc từ chính cuộc đời và lời dạy thiết thực của Đức Phật.

Theo Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, thế giới đang biến động làm thay đổi nhiều trật tự đã được thiết lập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người trên diện rộng toàn cầu.

Chính trong bối cảnh này, lời dạy của Đức Phật về từ bi, trí tuệ dưới ánh sáng duyên khởi không chỉ là giải pháp cho việc kiến tạo hòa bình, xây dựng đoàn kết mà còn là nguồn sống tích cực, nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Hàng ngàn người tập trung về Việt Nam Quốc Tự dự Đại lễ Phật đản

Năm 2026, đất nước Việt Nam bước vào một giai đoạn mới sau việc sắp xếp lại địa giới hành chính, kiện toàn nhân sự, sửa đổi và thông qua một số bộ luật với quyết tâm vươn mình phát triển.

"Nhìn lại lịch sử và lời dạy của Đức Phật qua kinh Chuyển luân Thánh vương sư tử hống (Cakkavatti Sīhanāda Sutta, kinh Trường bộ), chúng ta tin tưởng khi mọi quyết sách lấy dân làm gốc và vì lợi lạc cho nhân dân, thì sẽ có sự đồng điệu, đồng thuận, đoàn kết một lòng, nhất định thành tựu tốt đẹp" - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng truyền đi thông điệp.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong chư vị tôn túc, Tăng Ni, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc. Qua đó, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng Trong dịp Đại lễ thiêng liêng này, tôi mong rằng mỗi người đệ tử Phật chúng ta nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, tuyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh trong những năm qua, TPHCM luôn ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong công tác từ thiện nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân thành phố.

Theo ông Trần Văn Bảy, thành công của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước luôn cần đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó đồng bào có tôn giáo là một bộ phận quan trọng, luôn đồng hành với dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế xứng đáng của mình trong lòng dân tộc và giữa bè bạn quốc tế.

Ông Trần Văn Bảy cho biết TPHCM đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân

"Tôi tin tưởng những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa theo phương châm "tốt đời, đẹp đạo" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM sẽ góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" - ông Trần Văn Bảy phát biểu.

Phật tử hân hoan chào mừng Phật đản