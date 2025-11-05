Đài Loan (Trung Quốc) tịch thu số tài sản kỷ lục của tập đoàn Prince

Vào ngày 4-11, Đài Loan (Trung Quốc) tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhắm vào tập đoàn Prince, tổ chức bị cáo buộc đứng sau các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia.

Chiến dịch này là phản ứng trực tiếp sau khi Mỹ và Anh khởi tố hình sự và trừng phạt tổ chức này, do công dân Campuchia Chen Zhi (Trần Chí) đứng đầu.

Theo trang tin Mirror Media, Viện kiểm sát Đài Bắc đã chỉ huy một đợt ra quân lớn, chia thành 47 mũi tấn công đồng loạt, khám xét nhiều địa điểm quan trọng trên khắp Đài Loan.

Các mục tiêu bị nhắm đến bao gồm trụ sở các công ty "vỏ bọc" của tập đoàn Prince, như công ty Thiên Húc nằm trong tòa nhà Taipei 101, cùng với nhiều căn hộ sang trọng tại khu dân cư cao cấp Hòa bình Đại uyển, nơi được cho là dùng để che giấu tài sản phi pháp.

Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 25 nghi phạm, bao gồm các cán bộ cấp cao và nhân viên chủ chốt của Tập đoàn Prince.

Đáng chú ý là 2 trong số những phụ nữ Đài Loan bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt trước đó (họ Hoàng và họ Thi) cũng nằm trong số bị bắt.

Cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) khám xét Tập đoàn Prince, bao gồm cả khu Hòa bình Đại uyển. Ảnh: Cục điều tra Đài Loan

Truyền thông Đài Loan cho biết tổng giá trị tài sản bị phong tỏa trong chiến dịch của Viện kiểm sát Đài Bắc lên tới 4,527 tỉ Đài tệ (khoảng 140 triệu USD), đánh dấu một trong những vụ tịch thu tài sản rửa tiền lớn nhất tại Đài Loan.

Cơ quan chức năng Đài Loan đã thu giữ ba loại tài sản chính. Đầu tiên, họ phong tỏa 18 lô bất động sản, đáng chú ý là 11 căn hộ và 48 chỗ đậu xe tại khu Hòa bình Đại uyển, trị giá hơn 3,8 tỉ Đài tệ (hơn 123 triệu USD). Đây là bằng chứng rõ ràng cho việc sử dụng bất động sản hạng sang để che giấu nguồn tiền phi pháp.

Thứ hai, lực lượng chức năng thu giữ 26 chiếc xe hơi hạng sang (bao gồm Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche và Mercedes-Benz) với tổng trị giá gần 478 triệu Đài tệ (gần 15,5 triệu USD), được cho là mua bằng tiền lừa đảo.

Cuối cùng, 60 tài khoản ngân hàng cũng bị phong tỏa, với số dư hơn 235 triệu Đài tệ tiền mặt (khoảng 7,6 triệu USD).

Cơ quan chức năng Đài Loan tịch thu 26 chiếc xe hơi và phương tiện cao cấp. Ảnh: Cục điều tra Đài Loan

Ảnh: Cục điều tra Đài Loan

Việc thu giữ tài sản quy mô này nhằm triệt tiêu nguồn tài chính bất hợp pháp, đồng thời làm rõ cách thức tập đoàn Prince sử dụng các công ty vỏ bọc tại Đài Loan để rửa tiền có được từ các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo các công tố viên Đài Loan, tập đoàn Prince bị cáo buộc đã thiết lập các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi họ sử dụng lao động bị ép buộc để thực hiện các hành vi gian lận đầu tư, lừa đảo tiền mã hóa và cờ bạc trực tuyến quy mô lớn.

Số tiền thu được sau đó được chuyển qua các công ty vỏ bọc trên toàn cầu và "rửa" bằng cách mua sắm hàng hóa xa xỉ và bất động sản đắt đỏ.

Các nghi phạm đang bị điều tra về các tội danh nghiêm trọng, bao gồm vi phạm luật phòng chống rửa tiền, tổ chức tội phạm và cờ bạc.

Chiến dịch truy quét và tịch thu tài sản khổng lồ trên khẳng định cam kết của Đài Loan trong việc hợp tác quốc tế để chống lại các tổ chức tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là các đường dây lừa đảo qua mạng viễn thông.