Quốc tế

Hé lộ số tiền tập đoàn Prince gửi ở các ngân hàng Hàn Quốc

Hải Ngọc

(NLĐO) - Hơn 90 tỉ won (tương đương 63 triệu USD) đã được tập đoàn Prince Group cất giữ trong chi nhánh của các ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia.

Đây là thông tin do nghị sĩ Kang Min-kuk thuộc đảng đối lập chính Sức mạnh Nhân dân đưa ra và hãng tin Yonhap đăng tải ngày 20-10. Theo đó, Prince Group đã thực hiện 52 giao dịch tại 5 chi nhánh của các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, với tổng giá trị hơn 197 tỉ won.

Trong số này, khoảng 91 tỉ won vẫn còn được gửi tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, bao gồm 56 tỉ won tại ngân hàng KB, 27 tỉ won tại ngân hàng Jeonbuk và 7 tỉ won tại ngân hàng Woori - nghị sĩ Kang dẫn nguồn dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc.

Hơn 90 tỉ won (tương đương 63 triệu USD) - Ảnh 1.

Các công dân Hàn Quốc được đưa về từ Campuchia hôm 18-10. Ảnh: Yonhap

Tuần trước, Anh và Mỹ đã áp lệnh trừng phạt tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia mà theo họ là một mạng lưới đa quốc gia điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, buôn người để làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân trên toàn cầu.

Chính phủ Anh cho biết các trung tâm này - đặt tại Campuchia, Myanmar và nhiều nơi khác ở Đông Nam Á - dùng các quảng cáo việc làm giả để dụ người lao động, sau đó ép buộc họ thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới đe dọa tra tấn.

Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố chủ tịch của tập đoàn - ông Chen Zhi - với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xúc tiến các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn Campuchia này như một phần trong chiến dịch truy quét quốc tế.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) hôm 20-10 thông báo đã nộp đơn lên tòa án yêu cầu giam giữ 58 người trong số 64 công dân vừa hồi hương từ Campuchia cuối tuần trước. 

Cụ thể, theo Yonhap, trong số 64 người trên có một người bị bắt ngay lập tức theo lệnh bắt giữ được ban hành trước đó và 5 người đã được thả.

Việc các công dân Hàn Quốc được đưa về từ Campuchia hôm 18-10 diễn ra sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị dụ đến Campuchia làm việc. Những người kể trên bị bắt giữ tại Campuchia trong vài tháng gần đây, với cáo buộc liên quan đến nhiều tội danh khác nhau, bao gồm lừa đảo qua điện thoại, lừa tình và "lừa đặt chỗ ảo" - theo cảnh sát Hàn Quốc.

Lừa đặt chỗ ảo là một hình thức lừa đảo mới, trong đó kẻ gian đặt chỗ hoặc nhận tiền đặt cọc lớn dưới danh tính giả, rồi biến mất cùng số tiền đó.

Theo Liên hợp quốc, các trung tâm lừa đảo xuất hiện ở Đông Nam Á trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhắm đến nạn nhân trên toàn thế giới thông qua các cuộc gọi và trò lừa trực tuyến, thu về hàng tỉ USD mỗi năm cho các mạng lưới tội phạm.

Liên hợp quốc ước tính hàng trăm ngàn người đang làm việc trong các trung tâm này, trong đó một số bị dụ dỗ bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao" nhưng nhiều người bị ép buộc bằng bạo lực.

Hàn Quốc ước tính có khoảng 200.000 người đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo kể trên, trong đó có khoảng 1.000 người Hàn Quốc.

