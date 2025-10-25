HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của "ông trùm" Chen Zhi

Huệ Bình

(NLĐO) – Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được xác định là mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm của "ông trùm" Chen Zhi (Trần Chí).

Các báo cáo điều tra gần đây từ truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đã phơi bày chi tiết về những gì được cho là mạng lưới tài chính và rửa tiền phức tạp của Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Prince Group. 

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Prince Group thực chất là bình phong cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với các cáo buộc lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền.

Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến - Trung Quốc, đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Ông ta bị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ truy tố, đồng thời đề nghị tịch thu hơn 120.000 Bitcoin với giá trị ước tính 15 tỉ USD, được cho là tài sản thu lợi bất hợp pháp.

Hé lộ cánh tay phải của tỉ phú đứng sau “tập đoàn lừa đảo” tại Campuchia - Ảnh 1.

Chen Zhi- Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Prince Group. Ảnh: HK01

Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được truyền thông địa phương xác định là một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm của Chen Zhi, đóng vai trò là kênh xuất khẩu vốn và rửa tiền.

Theo HK01, Chen Zhi sở hữu tòa nhà thương mại hạng A tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy), trị giá ước tính 3 tỉ HKD (khoảng 386,2 triệu USD). Tuy nhiên, ông ta đứng tên thông qua một công ty bình phong (Cheer Capital Limited). Công ty này đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt vì liên quan mạng lưới của Chen Zhi.

Tòa nhà thương mại kể trên vừa là tài sản đầu tư lớn, vừa là địa chỉ đăng ký của nhiều công ty thuộc Prince Group và các công ty quản lý tài sản liên quan.

Hé lộ cánh tay phải của tỉ phú đứng sau “tập đoàn lừa đảo” tại Campuchia - Ảnh 2.

Tòa nhà tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: HK01

Về cáo buộc thao túng thị trường vốn, Chen Zhi kiểm soát 2 công ty niêm yết trên sàn Hồng Kông là Zhitao Da Holdings và Kun Group.

Theo truyền thông địa phương, các công ty này được sử dụng để bán tháo "cổ phiếu vỏ bọc". Qua đó, tiền thu lợi bất chính được hợp pháp hóa và chuyển ra khỏi hệ thống một cách nhanh chóng.

Hãng CNA (Đài Loan - Trung Quốc) cho biết hoạt động này có sự hỗ trợ của các nhân vật trong giới tài chính Hồng Kông, bao gồm cả người có mối quan hệ với "anh Phấn" (Phấn ca).

"Phấn ca" từng là nhân vật quan trọng trong các cuộc điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC) đối với các vụ án liên quan "thổi giá và bán tháo" cổ phiếu trên thị trường Hồng Kông.

Hé lộ cánh tay phải của tỉ phú đứng sau “tập đoàn lừa đảo” tại Campuchia - Ảnh 3.

Phóng viên của HK01 bị bảo vệ của tòa nhà số 68 đường Kimberley chặn lại. Ảnh: HK01

Ngoài "Phấn ca", truyền thông còn nhắc đến 1 nhân vật nữa là Chu Vân. Bà này là người gốc Hồ Bắc - Trung Quốc, mang cả thẻ căn cước và hộ chiếu Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Chu Vân bị chính phủ Mỹ cáo buộc là "trợ lý tài chính và quản lý tài sản" của Chen Zhi, chuyên giúp ông ta rửa tiền và che giấu tài bản bất hợp pháp.

Bà này điều hành nhóm công ty tài chính mang tên "Mighty Divine" tại Hồng Kông, cung cấp các dịch vụ tín thác, bảo hiểm, đầu tư. Các công ty này nằm tại trụ sở của Chen Zhi ở Tsim Sha Tsui và bị Mỹ trừng phạt.

HK01 tóm tắt: Chen Zhi tạo ra tiền bất hợp pháp, Chu Vân giúp tiền này được che giấu trong hệ thống tài chính và "Phấn ca" giúp rút tiền ra khỏi thị trường một cách hợp pháp nhất.

Mạng lưới rửa tiền của Chen Zhi không chỉ giới hạn ở Campuchia và Hồng Kông mà còn liên kết các thị trường tài chính lớn như Mỹ, cùng nhiều vùng lãnh thổ khác - theo cáo trạng của phía Mỹ.

Theo cáo buộc từ Mỹ, Chen Zhi chọn Hồng Kông (Trung Quốc) làm "trạm cuối" trong quy trình rửa tiền xuyên quốc gia vì dễ dàng "tẩy trắng" tài sản qua nhiều kênh: bất động sản, thị trường chứng khoán, dịch vụ tài chính cá nhân. Dù có ICAC, sự phức tạp và khối lượng giao dịch tài chính khổng lồ tại Hồng Kông đôi khi tạo ra "lỗ hổng" để các giao dịch rửa tiền phức tạp và xuyên biên giới có thể tồn tại trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện.

Ngoài ra, Chen Zhi từng cư trú và ra vào Đài Loan (Trung Quốc) nhiều lần, dẫn đến việc Mỹ cũng trừng phạt một số cá nhân và công ty đăng ký tại hòn đảo này. Chen Zhi còn được xác nhận sở hữu bất động sản có giá trị lớn tại London - Anh, cho thấy việc sử dụng tài sản ở châu Âu để cất giữ và rửa tiền cũng là một phần chiến lược của mạng lưới.

Biến động nhân sự trong ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi tại Campuchia

Biến động nhân sự trong ngân hàng của "ông trùm" Chen Zhi tại Campuchia

(NLĐO) – Ông Looi Kok Soon chính thức từ chức giám đốc điều hành (CEO) Prince Bank thuộc Tập đoàn Prince Holding Group của nhà sáng lập Chen Zhi.

Đằng sau lệnh ân xá chủ sàn tiền điện tử Binance của ông Donald Trump

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Binance Changpeng Zhao hôm 23-10.

Bóc trần đường dây tội phạm Hàn Quốc lừa tình 12 tỉ won hoạt động ở Campuchia

(NLĐO) – Cơ quan chức năng Hàn Quốc vừa công bố chi tiết về một đường dây lừa tình do một nhóm tội phạm người Hàn Quốc đặt trụ sở tại Campuchia điều hành.

