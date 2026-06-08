Đại lý chia vui với nhiều người trúng xổ số miền Nam

Sáng 8-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia vui với nhiều người trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Long An.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 7-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Vân

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 7-6, giải độc đắc (dãy số 753429) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 31 vé Đà Lạt là đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 150927) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé và trúng giải an ủi 2 vé Kiên Giang là đại lý vé số Hiểu ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Hiểu

Vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 6-6, giải độc đắc (dãy số 105199) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Sau khi đại lý vé số Kim Anh 2 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Long An thì đến sáng 8-6, đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang thông tin vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Long An.

Xổ số miền Nam ngày 8-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 8-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.