Xổ số miền Nam ngày 6-6: Giải độc đắc vé số Bình Phước lộ diện sớm bất ngờ

Chiều 6-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã nhanh chóng tìm ra nơi trúng giải độc đắc vé số Bình Phước.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 6-6. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Bình Phước lộ diện sớm tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Trần Anh

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 6-6, giải độc đắc (dãy số 765936) được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bình Phước là một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 4-6, giải độc đắc (dãy số 936713) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng giải độc đắc 6 vé Tây Ninh là đại lý vé số Lan Hùng Tú và đại lý vé số Kim Liễu ở tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết mở thưởng chiều 5-6, giải độc đắc (dãy số 103208) cũng trúng tại Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng may mắn trúng giải độc đắc 8 vé Bình Dương là một đại lý vé số ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Như vậy, trong vòng 7 ngày, 3 giải độc đắc của vé số Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước đã cùng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.