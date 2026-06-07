Đại lý tìm những người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 31-5, giải độc đắc (dãy số 870587) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 197341) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 080550) trúng tại Đồng Nai.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 1-6, giải độc đắc (dãy số 725887) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 732919) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 748958) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 2-6, giải độc đắc (dãy số 281116) trúng tại An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 292066) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 306135) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 3-6, giải độc đắc (dãy số 783481) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 644186) "ở lại" Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Nguyễn Văn Lâm

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 686457) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 4-6, giải độc đắc (dãy số 088367) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 936713) trúng tại Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 827417) trúng tại An Giang.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 5-6, giải độc đắc (dãy số 591978) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 396747) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 103208) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 6-6, giải độc đắc (dãy số 559076) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 094580) chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 765936) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Long An mở thưởng chiều 6-6, giải độc đắc (dãy số 105199) trúng tại An Giang.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Bình Thuận và TPHCM đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Do đó, hiện các đại lý vé số đang tìm kiếm những chủ nhân may mắn trúng 2 giải độc đắc này.

Trong khi đó, 4 giải độc đắc trúng tại tỉnh Vĩnh Long; tỉnh Tây Ninh và tỉnh An Giang mỗi nơi trúng 3 giải độc đắc.