Đại lý ráo riết tìm khách hàng trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 20-5, các đại lý vé số đang ráo riết tìm ra những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc vé số của 2 đài thuộc xổ số miền Nam là Vũng Tàu và Bến Tre.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 19-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Kim Thanh

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 19-5, giải độc đắc (dãy số 985684) được xác định trúng tại địa bàn tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Tuy nhiên, đến chiều 20-5, chủ nhân trúng giải độc đắc 16 vé Bến Tre vẫn chưa lộ diện. Giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Thanh ở xã Tiên Thủy và đại lý vé số Phát Tài ở xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 382627) và giải an ủi của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Nơi bỏ trúng nguyên cây 160 vé Vũng Tàu (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Phát Tài. Thế nhưng, những chủ nhân trúng độc đắc 32 tỉ đồng vẫn chưa xuất hiện.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tỷ Phú

Trong khi đó, nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Vũng Tàu là đại lý vé số Tỷ Phú và đại lý vé số Thần Tài ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.