Chiều 19-5, nhiều người chức mừng 3 chủ nhân trúng độc đắc xổ số miền Nam

Chiều 19-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra 3 khách hàng may mắn trúng giải độc đắc vé số của 3 đài.

Giải độc đắc của vé số TPHCM được đổi tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 18-5, giải độc đắc (dãy số 331798) được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng trong đêm cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau là đại lý vé số Hoa Sen ở tỉnh Đồng Nai.

Đến chiều 19-5, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Cà Mau đã liên hệ với đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Khách hàng may mắn là nam. Anh ấy nhận toàn bộ bộ tiền thưởng qua chuyển khoản" – anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh, chia sẻ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 590856) của vé số TPHCM được xác định trúng tại TPHCM.

Giải độc đắc của vé số TPHCM được đổi tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Đồng Phú

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé TPHCM là đại lý vé số Đồng Phú ở phường Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 16-5, giải độc đắc (dãy số 009743) đến chiều 19-5 mới lộ diện tại tỉnh Lâm Đồng.

Nơi đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc 5 vé Long An là đại lý vé số Hồng Phúc ở phường Lạc Đạo, tỉnh Lâm Đồng.

Giải độc đắc của vé số Long An được đổi tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐLVS Hồng Phúc

Trên Facebook của các đại lý vé số, trước thông tin 3 khách hàng may mắn trúng giải độc đắc vé số của 3 đài là Long An, TPHCM và Cà Mau đã nhận được lời chúc mừng từ hàng hàng khách hàng khác.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 19-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.