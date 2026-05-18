Trúng độc đắc xổ số miền Nam, khách gửi đại lý 10 triệu đồng “uống cà phê”

Chiều 18-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh Cà Mau trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là Đà Lạt và Tiền Giang.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Ngọc Quang

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 17-5, giải độc đắc (dãy số 443862) được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 14 vé Đà Lạt là đại lý vé số Ngọc Quang ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 486686) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Tiền Giang đã liên hệ với đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng.

"Khách ở Thủ Đức (TPHCM) trúng giải độc đắc, nhận thưởng toàn bộ qua chuyển khoản. Nhận xong, khách gửi 10 triệu uống cà phê" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, chia sẻ.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM 2 tuần liên tiếp. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Tiền Giang cũng trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 18-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.