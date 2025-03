Đại lý vé số trả thưởng nhầm giải khuyến khích thành giải phụ đặc biệt

Ngày 27-3, Công an xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, TP.Huế) hỗ trợ một chủ đại lý vé số nhận lại số tiền lớn do chi trả nhầm cho một người trúng thưởng.

Ông Dũ (người ngồi, mặc áo vest) nhận lại số tiền do trả nhầm số tiền trúng vé số. Ảnh CACC.

Trước đó, vào tối ngày 25-3, Công an xã Quảng Thọ nhận được thông tin từ Công an phường An Cựu về việc ông Nguyễn Viết Dũ, một chủ đại lý vé số ở phường An Cựu trình báo, trong quá trình chi trả tiền trúng thưởng vé số đã chi trả nhầm lẫn giá trị giải thưởng từ 12 triệu đồng thành 100 triệu đồng cho ông Nguyễn Đình Phúc, trú tại thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ.

Hai tờ vé số trúng giải khuyến khích nhưng bị ông Dũ nhầm trúng giải phụ đặc biệt nên trả nhầm tiền cho ông Phúc.

Cụ thể, ông Phúc mua 2 vé số kiến thiết Huế có số dự thưởng 049701, mở thưởng ngày 24-3. Sau khi dò thì vẻ số ông chỉ trật một con số hàng đơn vị so với giải đặc biệt là 049708. Ông Phúc đã mang 2 vé số đến đại lý của ông Dũ nhận thưởng. Tuy nhiên, do nhầm lẫn nên ông Dũ tưởng rằng 2 vé số của ông Phúc trúng giải phụ đặc biệt với tổng số tiền 100 triệu đồng (50 triệu đồng/vé). Vì vậy, giữa hai bên đã có thỏa thuận dân sự và sau khi trừ thuế thì ông Phúc đồng ý nhận thưởng số tiền 90 triệu. Ngay sau đó ông Dũ đã chuyển khoản cho ông Phúc số tiền 90 triệu.

Tuy nhiên, thực tế sau khi kiểm tra lại thì 2 tờ vé số mang số dự thưởng 049701 của ông Phúc chỉ trúng giải khuyến (6 triệu đồng/vé). Đây là giải dành cho vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt. Và số tiền của ông Phúc trúng là 12 triệu đồng/2 vé, trong khi người này đã được chủ đại lý vé số trả thưởng 90 triệu đồng.

Sau quá trình kiểm tra, xác minh, Công an xã Quảng Thọ và Công an phường An Cựu xác định người nhận thưởng tiền trúng vé số là ông Nguyễn Đình Phúc.

Sau khi được lực lượng công an giải thích, thuyết phục, ông Phúc đã trả lại số tiền 78 triệu đồng cho ông Dũ, giữ lại số tiền thực trúng mà ông được hưởng là 12 triệu đồng. Nhận lại được số tiền trên, ông Dũ rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã giúp đỡ ông nhận lại tài sản.