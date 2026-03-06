Gia Lai công bố chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

Ngày 6-3, UBND tỉnh Gia Lai đã thông tin về kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Tuần lễ diễn ra từ 23-3 đến 30-3-2026 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, diễn ra từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 30 ngày 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh", được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Báo và Phát thanh – Truyền hình Gia Lai cùng nhiều nền tảng số. Ban tổ chức dự kiến bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách sau lễ khai mạc.

Trước thời điểm khai mạc, tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng và thu hút đầu tư. Trong đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 28-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước đó, ngày 27-3, các đại biểu sẽ tham quan, khảo sát các khu công nghiệp, điểm du lịch và khu vực tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày 27-3, Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Cùng ngày, tại FLC Luxury Resort Quy Nhơn diễn ra hội thảo với chủ đề "Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản – Du lịch – Hàng không cùng cất cánh".

Trong khuôn khổ tuần lễ, tỉnh Gia Lai còn tổ chức ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia (từ 28 đến 29-3) và đón tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự tham gia chương trình "Du xuân hữu nghị" để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao và trải nghiệm du lịch sẽ được tổ chức như chương trình "Tinh hoa ẩm thực Gia Lai 2026" tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (27-29/3) với khoảng 55-60 gian hàng ẩm thực và sản phẩm OCOP; Hội thảo quốc tế về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên tại Trung tâm ICISE (26-28/3); chương trình "Cà phê Tour Gia Lai" tại các trang trại cà phê; cùng các hoạt động thể thao như đua xe đạp, võ đài Bình Định và giải Pickleball.

