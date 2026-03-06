HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Gia Lai công bố chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

Đức Anh

(NLĐO) - Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Ngày 6-3, UBND tỉnh Gia Lai đã thông tin về kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Tuần lễ diễn ra từ 23-3 đến 30-3-2026 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Gia Lai công bố chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 - Ảnh 1.

Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ 23 đến 30-3-2026 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, diễn ra từ 20 giờ 10 đến 21 giờ 30 ngày 28-3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình nghệ thuật mang chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh", được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Báo và Phát thanh – Truyền hình Gia Lai cùng nhiều nền tảng số. Ban tổ chức dự kiến bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách sau lễ khai mạc.

Trước thời điểm khai mạc, tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động quan trọng nhằm quảng bá tiềm năng và thu hút đầu tư. Trong đó, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 28-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, tổ chức quốc tế, hiệp hội và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước đó, ngày 27-3, các đại biểu sẽ tham quan, khảo sát các khu công nghiệp, điểm du lịch và khu vực tiềm năng đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày 27-3, Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Cùng ngày, tại FLC Luxury Resort Quy Nhơn diễn ra hội thảo với chủ đề "Gia Lai kích hoạt kinh tế xanh: Bất động sản – Du lịch – Hàng không cùng cất cánh".

Trong khuôn khổ tuần lễ, tỉnh Gia Lai còn tổ chức ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia (từ 28 đến 29-3) và đón tiếp các đại sứ, tổng lãnh sự tham gia chương trình "Du xuân hữu nghị" để quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Gia Lai công bố chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 - Ảnh 2.

Ban tổ chức dự kiến bắn pháo hoa phục vụ người dân và du khách sau lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao và trải nghiệm du lịch sẽ được tổ chức như chương trình "Tinh hoa ẩm thực Gia Lai 2026" tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (27-29/3) với khoảng 55-60 gian hàng ẩm thực và sản phẩm OCOP; Hội thảo quốc tế về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên tại Trung tâm ICISE (26-28/3); chương trình "Cà phê Tour Gia Lai" tại các trang trại cà phê; cùng các hoạt động thể thao như đua xe đạp, võ đài Bình Định và giải Pickleball.

Gia Lai công bố chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 - Ảnh 3.

Chuỗi hoạt động Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh

Theo UBND tỉnh Gia Lai, chuỗi sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương mà còn tạo cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tin liên quan

Gia Lai họp báo quốc tế về Năm Du lịch quốc gia 2026 - “Đại ngàn chạm biển xanh”

Gia Lai họp báo quốc tế về Năm Du lịch quốc gia 2026 - “Đại ngàn chạm biển xanh”

(NLĐO) – Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra với 244 sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao.

Gia Lai thí điểm dịch vụ trò chơi trên biển phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

(NLĐO) - Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai sẽ thí điểm mô hình vui chơi trên biển bằng nhà phao nổi, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch và thu hút du khách.

Doanh thu 900 tỉ đồng trong dịp Tết, du lịch Gia Lai khởi sắc đầu năm

(NLĐO) - Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Gia Lai đón 848.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 900 tỉ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

